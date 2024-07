Žandarm Miloš Jevremović operisan je u Urgentnom centru Srbije nakon teroristickog napada.

Podsećamo, on je strelom pogođen u vrat ispred zgrade Ambasade Izraela u Beogradu. Na sreću, samostrel je izvađen napolje i on je uspešno operisan.

A u kakvom stanju se sada nalazi proverava novinarka Tamara Stanković.

01:57 DOŠAO JE U KLINIČKI CENTAR DOK MU JE STRELA I DALJE BILA U VRATU Ekipa Kurira izveštava: Ovako teče oporavak Miloša Jevremovića

- On je operisan u Kliničkom centru Srbije, a oporavak teče kako treba. Nakon same operacije, nalazi se u dobrom zdravstvenom stanju. Jevremovića sada čeka oporavak od operacije, a očekuje se da će biti pušten kući za nekoliko dana. Pogođen je u vrat, a sa samom strelom je i došao u klinički centar zbog operacije. Lekari kažu da je i dobro što nije izvadio strelu iz vrata jer bi to moglo da bude kobno. Inače, na njega je pucao Miloš Žujović, koji je takođe podlegao povredama jer je žandandarm brzo reagovao i sa nekoliko hitaca pogodio napadača koji je od zadobijenih povreda preminuo - započela je reporterka Kurira, pa spomenula i oca napadača:

- Otac Miloša, dakle Zoran Žujović, iako je trenutno u teškom stanju, izrazio je žal za povređenim žandarmom i poželeo mu brz oporavak. Nakon pomenute operacije, žandarma su posetili predsednik Srbije Aleksandar Vučić, ali i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Oni su izjavili da je ovo jedan teroristički akt i da će biti daljih hapšenja, kao i to da je dosad uhapšeno još nekoliko osoba koje se sumnjiče za mešanje u ovaj terorizam.

