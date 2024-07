"POVREĐENI ŽANDARM JE OVIME POSLAO SNAŽNU PORUKU" Gosti "Redakcije" analiziraju: Ovakva spremnost naših jedinica uliva poverenje!

Javnost u Srbiji i dalje je uznemirena nakon terorističkog napada ispred Ambasade Izraela u Beogradu, kada je Miloš Žujović samostrelom pogodio pripadnika žandarmerije Miloša Jevremovića u vrat, koji ga je potom vatrenim hicima lišio života u samoodbrani.

Ranjeni policajac je operisan i sada se oporavlja, a policija je već pritvorila više lica povezanih sa ovim napadom.

Gosti jutranjeg programa Kurir televizije koji su analizirali ovaj teroristički akt bili su prof. dr Dejan Miletić, predsednik Centra za proučavanje globalizacije i Karlo Dulović, bivši stručnjak za bezbednost u ambasadi SFRJ u Švajcarskoj.

foto: Karlo Dulović, Dejan Miletić

- Ovakve akcije se ne rade autonomno, odnosno ne rade se bez određenog plana i instrukcija. Uvek je teroristički akt vezan za određenu političku poruku, to je svrha terorizma, to je poseban oblik ekstremnog nasilja koji se upotrebljava da bi se skrenula pažnja za ideje. Kod ovog slučaja, postoji nekoliko zanimljivih stvari, prva je da naša služba preventivno nije zaustavila ovu akciju. Čovek, koji je ekstremizovan, nekako je uspeo da šeta pored ambasade nekoliko puta i da izvrši taj gnusan čin. To samo po sebi nije dobra poruka. S druge strane, velika i jaka je poruka povređenog žandarma Miloša Jevremovića, koji je uspeo da neutrališe napadača nakon zadobijenog hica strelom. Ne znamo kako bi se to u suprotnom nastavilo, da li bi napadač izvadio vatreno oružje ili bi ušao u samu ambasadu. Taj pogodak strelom u vrat je dosta osetljiv, može trenutna smrt da nasledi, ali hvala Bogu tu su neke sitnice odlučile, a to ide u prilog obučenosti našeg obezbeđenja, a takva spremnost naših jedinica uliva dodatno poverenje.

Miletić je izneo tvrdnju oko toga šta se krije iza ovog napada:

- Pa, s moje tačke gledišta uvek su tu neki strani faktori, koji gledaju da i oni pošalju svoju poruku. Malo je čudno da se sve otrglo na ovakvom nivou, tu definitivno postoji i opuštanja, jer ne bi smelo ovakvo nešto da se desi, nema puno ovako esktremnih ljudi.

Dulović je izneo definiciju terorizma, rekavši da on služi kako bi se poslala određena politička poruka, ali i kako bi nastala destabilnost unutar zemlje, a njegove tvrdnje poslušajte u priloženom videu:

02:36 POVREĐENI ŽANDARM JE OVIME POSLAO SNAŽNU PORUKU Gosti Redakcije analiziraju: Ovakva spremnost naših jedinica uliva poverenje!

Kurir.rs

