SPECIJALCI 72. BRIGADE, UVEK SPREMNI DA ŠTITE OTADŽBINU, ČEKAJU NOVE VOJNIKE U SVOJIM REDOVIMA Evo ko sve može da se prijavi

Za slobodu i čast otadžbine! Oni uvek mogu i smeju sve, spremni su da služe svojoj otadžbini u bilo koje doba dana i noći. Oni su pripadnici 72. brigade za specijalne operacije.

Mnogi bi želeli da budu kao oni. I sada je prilika da to i ostvare. Momci i devojke do 30. godine koji bi da iskažu odgovornost, spremnost, hrabrost i patriotizam mogu da se prijave na konkurs za prijem u specijalne jedinice Vojske Srbije do 31. jula.

Kasarna "Rastko Nemanjić". Svaki kutak ispunjen pozitivnom energijom, akcijom, vežbama. Red. Rad. Disciplina. Pod punom opremom spremni za trening. Jedna grupa u urbanom ambijentu, druga u seoskom. Na znak "kreni" četvorica skaču niz konopac s krova zgrade. Stiže moćno vozilo "miloš". Iz njega iskaču još četvorica. Ulaze u objekat. Oslobađaju ga. Sve se odvija u deset sekundi, kao na filmu.

foto: Petar Aleksić

Akcija i u onoj drugoj - ruralnoj sredini. Stiže moćni "hamvi", vojnici naoružani najsavremenijim oružjem. Izleću, trče do objekta, bacaju bombu, dim! Evakuacija. Dok trepneš - gotovo!

Pripadnik ove elitne jedinice Vojske Srbije kaže nam da je obuka kandidata za prijem u njihove redove veoma zanimljiva, naročito za one koji nisu imali dodirnih tačaka s vojskom.

1 / 4 Foto: Petar Aleksić

- Kandidati treba da izađu iz svoje zone komfora i da probaju nešto novo, da testiraju svoje granice. U brigadi se upoznaju s najsavremenijim oružjem, nadograđuju sebe. Iz dana u dan postajemo sve bolji - vođeni time da želimo da služimo svojoj otadžbini Srbiji!

1 / 8 Foto: Petar Aleksić

Uslovi konkursa za prijem u specijalne jedinice su objavljeni na sajtu Ministarstva odbrane. Oni koji ispune opšte i posebne uslove bivaju upućeni na medicinska testiranja, psihološke procene i proveru fizičke sposobnosti. Svi koji zadovolje rigorozne zdravstvene, psihološke i bezbednosne kriterijume upućuju se na selektivnu obuku, koja se sastoji iz više eliminacionih faza.

Najuspešniji među njima dobiće priliku da stupe u profesionalnu vojnu službu na određeno vreme.

Za nove specijalce Početna plata 220.000 dinara Odred vojne policije specijalne namene Kobre i 72. brigada za specijalne operacije otvorili su svoja vrata za sve zainteresovane mladiće i devojke do 30. godina starosti, a početna plata novoprimljenih specijalaca koji uspešno savladaju selektivnu obuku iznosi 220.000 dinara.

"Kontinuirana obuka i usavršavanje, kao i rad s najsavremenijom opremom i naoružanjem budućnost su onih koji stanu u stroj ovih elitnih sastava Vojske Srbije. Kandidati koji nisu završili vojnu obuku sa oružjem takođe imaju mogućnost da se prijave na konkurs, s tim što će, pre upućivanja na selektivnu obuku, morati uspešno da savladaju osnovnu vojnu obuku", navodi se u konkursu.

1 / 4 Foto: Petar Aleksić

Opšti uslovi za kandidate da su državljani Republike Srbije

da su punoletni

da nisu stariji od 30 godina

da imaju najmanje srednju stručnu spremu

da su psihofizički i zdravstveno sposobni

da nisu krivično osuđivani i kažnjavani

da u toku nije neki krivični postupak protiv njih

da su bezbednosno provereni i da su služili vojni rok, odnosno prošli obuku sa oružjem

Pravo na prijem u službu brigade imaju samo punoletni državljani koji su psihofizički sposobni za službu u Vojsci Srbije.

Neophodna dokumenta za konkurs prijava na javni konkurs

kratka biografija

original ili overena foto-kopija diplome kojom se potvrđuje zahtevana stručna sprema (ne starija od šest meseci)

uverenje o državljanstvu (original - ne starije od šest meseci)

izvod iz matične knjige rođenih (original ili foto-kopija overena kod javnog beležnika)

uverenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti (original - ne starije od šest meseci)

uverenje nadležnog organa MUP da kandidat nije krivično osuđivan kaznom zatvora u trajanju od najmanje šest meseci (original - ne starije od šest meseci)

uverenje državnog organa u kojem je kandidat bio na službi da mu radni odnos u državnom organu nije prestao zbog povrede dužnosti iz radnog odnosa (samo za lica koja su bila zaposlena u državnoj službi)

dokaz o završenoj vojnoj obuci sa oružjem, za lica koja su je završila

drugi podaci od značaja za prijem u svojstvu profesionalnog vojnika (diplome sa značajnijih sportskih takmičenja, diplome ili sertifikati o osposobljenosti za neku od borilačkih veština, vozačka dozvola B ili C kategorije, diploma ili sertifikat o poznavanju stranog jezika i slično);

potvrda - uverenje nadležnog regionalnog centra Ministarstva odbrane o uvođenju u vojnu evidenciju (za kandidate koji nisu završili vojnu obuku sa oružjem).

- Potrebno je da imaju srednju stručnu spremu, da im ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti, da se protiv njih ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela koje se goni po službenoj dužnost, da su bezbednosno provereni i da nema smetnji za prijem na radna mesta na koja konkurišu. Potrebno je da su kandidati plivači - objasnili su za Kurir pripadnici 72. brigade.