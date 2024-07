"ŽUJOVIĆ NIJE BIO ČLAN ISLAMSKE ZAJEDNICE, NITI ZNAMO ZA NJEGA" Muftija Jusufspahić o terorističkom napadu na žandarma! (VIDEO)

Terorista Miloš Žujović, opredelio se za islam i sebe nazvao Salahudin.

Islamska zajednica Srbije osudila je ovaj napad, a na koji način se ona bori sa ekstremnim ideologijama istraživala je novinarka Ksenija Stojiljković sa sagovornikom muftijom Muhamedom Jusufspahićem.

On je prvo pričao o ideologiji islama:

04:29 ŽUJOVIĆ NIJE BIO ČLAN ISLAMSKE ZAJEDNICE, NITI ZNAMO ZA NJEGA Muftija Jusufspahić osudio teroristički napad na žandarma

- Sama reč govori, dakle ljubav prema Bogu, sljubiti se Bogu i voleti čoveku. Bogoljublje, jer on je spas, udahnitelj daha, od njega svi zavisimo, ali voleti drugog, želeti njemu isto što i sebi. A svi želimo spas, uspeh na ovom svetu, pa nema mesta ni za kakva druga tumačenja kada je u pitanju vera islam i ličnost muslima, tako se to pravilno kaže.

Jusufspahić je otkrio kako se islamska zajednica bori protiv ovakvih terorističkih činova:

- Upravo prevođenjem svih tih smislova, mi ne govorimo strani jezik, pa gledamo da taj pojam, smisao njegov prenesemo i u srpski jezik, koji je veoma izražajan jezik. Da, postoje zloupotrebe, odnosno loše namere, zloba, mi smo to videli i okusili i u jugoslovenskim nivoima. Inače, Žujović nije bio član Islamske zajednice Srbije, niti znamo za njega. Zajednica ima svoje službene i administrativne prostore i on se tamo nije pojavljivao. Dakle, ko god da hoće da prihvati islam kao svoj put, način življenja, on treba da dođe u zajednicu i zatraži nadležnog. Ovde imamo razne zloupotrebe i gledamo da se izborimo sa tim i da prenesemo našu poruku, sam Bog je taj koji upućuje.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Bonus video:

04:47 BOMBAŠKI NAPAD NA CETINJU JASNO UKAZUJE NA JEDNU STVAR KOJA ZABRINJAVA! Novinar dirtektno iz Podgorice: Oslobođeno 20 kriminalaca!