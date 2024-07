POGLEDAJTE KAKO OLUJA JURI KA SRBIJI! Stiže nam izuzetno jako nevreme, crni oblaci donose POTOP: Temperatura DRASTIČNO PADA (MAPA)

U Srbiji je i danas vedro i tropski toplo vreme. Temperature su iznad 30°C, na jugoistoku zemlje i do 35°C, a u Beogradu je 33°C. Nad Srbijom je ovog poslepodneva i dalje potpuno vedro, dok su snažne grmljavinske oluje i u oblasti Alpa već stigle do Slovenije.

Nad severoistokom Evrope danas se nalazi ciklon, a u sklopu njega prostire se i veoma izražen hladni front, koji je Evropu danas "podelio" na dva dela.

Hladni front prostire se od severoistoka kontinenta preko centralne Evrope i severa Panonske nizije sve do Alpa i jugozapada kontinenta.

Trenutna situacija foto: Printscreen/Windy

Iza hladnog fronta dolazi do priliva vrlo sveže vazdušne mase, pa je u ovom času u ovim predelima, odnosno u severnim, zapadnim i centralnim predelima Evrope i u oblasti Alpa i za 10 do 15 stepeni hladnije u odnosu na naše područje, jugoistok i istok kontinenta, gde su temperature iznad 30°C, pa i 35°C.Na svom putu preko centralne Evrope i oblasti Alpa hladni front uslovljava veoma jake pljuskove i grmljavinske oluje i nepogode, koje su trenutno najintenzivnije na zapadu Mediterana, na severu i severoistoku Italije, u Sloveniji, u Slovačkoj i u Poljskoj.

Ponedeljak 23 časa foto: Printscreen/Windy

Tokom jučerašnjeg dana na udaru jakih grmljavinskih oluja našla se centralna Evropa, naročito područje Nemačke, Poljske, Austrije i Slovačke. Pre toga oluje su pogodile Francusku i Nemačku, a jug Švajcarske i severozapad Italije pogodile su razorne bujice, u kojima su tri osobe nastradale.

Utorak 2 časa ujutru foto: Printscreen/Windy

U narednim satima hladni front nastaviće put ka istoku, a u nastavku poslepodneva oluje će se obrušiti na Hrvatsku i Mađarsku.

Dakle, hladni front sve bliži je Srbiji, a ispred njega i dalje preko našeg područja struji vrela vazdušna masa sa juga.

Utorak 8 ujutru foto: Printscreen/Windy

Krajem dana hladni front prvo će stići do severozapada Vojvodine, tokom večeri i noći do zapadnih i centralnih, a sutra i do ostalih predela Srbije, uz vrlo obilne pljuskove i jake grmljavinske oluje.

Utorak 14 časova foto: Printscreen/Windy

Pre nego što bude stigao hladni front, moguće su i predfrontalne nestabilnosti.

Oluje će biti dodatno jače, jer će osetno hladnija vazdušna masa stići na pregrajano tlo, što će dovesti do naglog uzdizanja i hlađenja vazduha, ali i do toga da atmosfera veoma burno odreaguje u vidu formiranja moćnih kumulonimbusa.

Utorak 17 časova foto: Printscreen/Windy

Na udaru će se prvo naći Bačka, Srem i Podrinje, potom Mačva, Kolubarski okrug, Beograd, Banat, zapadna i centralna Srbija, Pomoravlje, Podunavlje i Šumadija, potom Banat, Braničevski okrug i istočna Srbija.

Očekuje se pad temperature za desetak stepeni u veoma kratkom vremenskom intervalu.

Vrlo obilne padavine očekuju se tokom utorka, a ukupno bi od večeras, pa do utorka uveče širom Srbije palo od 20 do 40 litara kiše po kvadratnom metru, a lokalno i od 50 do 70 litara, pa i više, što su količne koje u proseku padnu za mesec dana tokom jula.

(Kurir.rs/Telegraf/Preneo: Đ. M.)

Bonus video:

00:33 Potop u Beogradu