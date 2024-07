AKO LET KASNI U OKVIRU TURISTIČKOG ARANŽMANA, EVO KO JE ZA TO ODGOVORAN: Ovo su prava putnika, odšteta ide i do 600 evra!

Gotovo svake turističke sezone svedoci smo kašnjenja i otkazivanja letova, što mnogima upropasti godišnji odmor! Putnici često budu ostavljeni na aerodromu bez ikakvih informacija, a ne dobiju čak ni vodu ni obrok, na koje imaju pravo!

To se desilo i putnicima iz Srbije u nedelju, kada su satima bili zarobljeni na aerodromu u Antaliji jer im je let odložen čak tri puta. Na društvenim mrežama svakodnevno se objavljuju snimci sa ovog aerodroma na kojima se može videti veliki broj ljudi. Tako će, po svemu sudeći, biti cele sezone, jer se na ovom aerodromu izvode opsežni radovi u cilju velikog proširenja.

Svake sezone se dešava da letovi kasne ili da budu otkazani, a u tim situacijama putnici imaju pravo i na određene nadoknade. Međutim, mnogima nije poznato da ukoliko su aranžman, u koji je uključena i cena avionske karte, uplatili preko turističke agencije, naknadu štete ne traže od avio-kompanije, već isključivo od te agencije.

Kad let kasni

- Kada je kašnjenje leta u pitanju, a radi se o redovnoj liniji za koju je putnik kupio direktno kartu od avio-prevoznika, onda postoji naknada od 250 evra do 600 evra, zavisno od kilometraže, ali to kašnjenje mora da bude duže od tri sata, i to ne na poletanju, nego se gleda razlika u sletanju - objašnjava za Kurir Dejan Gavrilović iz udruženja potrošača Efektiva i dodaje:

Dejan Gavrilović foto: Kurir televizija

- Sada su u pitanju uglavnom turistički aranžmani, odnosno kašnjenje leta u okviru turističkog aranžmana, i za to je odgovorna turistička agencija i putnik ima pravo da traži pravično umanjenje cene aranžmana srazmerno vremenu koje je izgubio.

Moguća visina odštete za kašnjenje leta 250 evra za letove dužine do 1.500 km

400 evra za letove dužine od 1.500 do 3.500 km

600 evra za letove duže od 3.500 km

On navodi da se putnici obraćaju avio-kompaniji u slučaju kašnjenja redovnog leta, dok se oni koji su aranžman uplatili putem neke agencije za podnošenje reklamacije obraćaju isključivo turističkoj agenciji.

- Ako agencija odbije reklamaciju da umanji cenu aranžmana zbog kašnjenja leta, onda se putnici mogu obratiti turističkoj inspekciji, a ako ni to ne urodi plodom, onda mogu podneti tužbu sudu. Prošle godine je 100 naših članova podnelo tužbe zbog kašnjenja leta u okviru aranžmana - naveo je Gavrilović.

foto: Shutterstock

Inače, svi putnici imaju pravo na zbrinjavanje, koje se razlikuje u zavisnosti od dužine kašnjenja. U svim predviđenim slučajevima kašnjenja putnici imaju pravo na besplatan obrok i osvežavajuće napitke primerene vremenu čekanja. U situacijama kada se očekuje kašnjenje od najmanje jednog dana posle prethodno najavljenog vremena polaska, putnici imaju pravo i na hotelski ili drugi odgovarajući smeštaj, kao i na transfer između aerodroma i mesta smeštaja i nazad.

Brojke 90 dana putnici imaju rok za podnošenje reklamacije 60 dana avio-prevoznik ima rok da odgovori na reklamaciju

Kad je let otkazan

U slučaju otkazivanja ili kašnjenja leta putnici imaju garantovana prava Zakonom o obligacionim odnosima i osnovama svojinskopravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju.

foto: Privatna Arhiva

- Ako dođe do otkazivanja leta krivicom avio-prevoznika, putnik može da zatraži zaštitu svojih prava i naknadu ako je let otkazan iz jednog od sledećih razloga: usled operativnih razloga, prekoračenja radnih sati posade, jer nije registrovan zbog overbuka (prodato je više mesta nego što je dostupno najčešće zbog promene tipa aviona), neprofitabilnosti leta, ukoliko prevoznik ne može da dokaže razloge otkazivanja leta - navodi se na sajtu Direktorata civilnog vazduhoplovstva.

Obaveze avio-prevoznika u slučaju otkazanog leta na dan planiranog polaska da uruči putnicima obaveštenje o pravima koje ima po zakonu

da ponudi mogućnost izbora između povraćaja novca u vrednosti putne karte (ako ste odlučili da ne putujete) ili preusmeravanja puta ka krajnjoj destinaciji

da ponudi besplatne obroke i osvežavajuće napitke u zavisnosti dužine čekanja, kako je propisano kompanijskom procedurom

da obezbedi hotelski smeštaj, kao i prevoz do njega, ako je neophodno jedno ili više noćenja

da omogući dva besplatna telefonska poziva, slanje poruka telefaksom ili elektronskom poštom

da nadoknadi štetu (između 250 i 600 evra, u zavisnosti od dužine leta i ostvarenog kašnjenja tokom preusmeravanja puta)

Objašnjeno je da usled vremenskih uslova, prirodne katastrofe, vojne operacije, vanrednog stanja, nametanja ograničenja i zabrane kretanja, štrajka zaposlenih u avio-industriji, nedostataka aviona koji predstavljaju opasnost za bezbednost putnika, izuzev onih koji su mogli biti otklonjeni redovnim servisiranjem, avio-prevoznik nije odgovoran za otkazivanje.

"Er Srbija" Odstupanja u Antaliji do kraja sezone Zbog gužvi na aerodromu u Antaliji oglasila se i srpska avio-kompanija "Er Srbija": - Zbog opsežnih infrastrukturnih radova koji se obavljaju na aerodromu u Antaliji u Turskoj u cilju velikog proširenja aerodroma, ograničeni su kapaciteti za sletanje aviona i ujedno je izuzetno usporeno zemaljsko opsluživanje. Zbog toga će u narednom periodu dolaziti do određenih odstupanja od planiranog reda letenja svih avio-kompanija koje lete do Antalije, uključujući i "Er Srbiju", koja tokom letnjih meseci obavlja veoma intenzivan čarter saobraćaj do te popularne turske destinacije. Prema informacijama koje je srpska nacionalna avio-kompanija dobila od nadležnih službi aerodroma u Antaliji, ovakvo stanje bi trebalo da potraje do kraja letnje sezone.

