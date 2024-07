"SRBIJA IMA ŠANSU DA POSTANE LIDER U SVETU!" Eksperti o LITIJUMU: Nema RIZIKA za vodu i vazduh ako se sve uradi kako treba

Prodaja električnih automobila cveta, a potražnja za litijumom, ključnim sastojkom za proizvodnju baterija, raste brže nego ikad. Evropska unija, jedan od najvećih potrošača litijuma, sve više pritiska zemlje članice i kandidate, uključujući Srbiju, da razvijaju svoja nalazišta.

U jutarnjem programu Kurir televizije prof. Aleksandar Cvjetić sa Rudarsko-geološkog fakulteta i Darko Obradović iz Instituta za nacionalnu bezbednost, govorili su o geopolitičkom značaju i ekološkim aspektima eksploatacije litijuma u Srbiji.

Obradović je istakao važnost litijuma za nacionalnu bezbednost i ekonomski razvoj Srbije:

- Na delu je velika zelena utakmica koja se može porediti sa utakmicom za kosmos tokom hladnog rata, jer ko ima strateške sirovine, on je gospodar svoje sadašnjosti i budućnosti i ne zavisi od drugih država - rekao je Obradović i dodao da će potreba za litijumom do 2030. godine biti 11 puta veća nego sada, a do 2050. čak 57 puta veća.

Obradović je naglasio da zemlje poput Amerike, Evrope i Kine tretiraju strateške sirovine kao oblast od nacionalne bezbednosti.

- Ako svi na ovom svetu litijum smatraju faktorom nacionalne bezbednosti, zašto onda mi u Srbiji pričamo, evo slušam već danima, kaže, nigde u Evropi se ne rudari. Dakle, nije tačno. U Finskoj je najbliži projekat Kaliber, koji će biti gotov. U Sinovec, u Češkoj, će dobiti subvencije Evropske unije - rekao je Obradović, naglašavajući da se eksploatacija litijuma sprovodi širom Evrope uz stroge ekološke standarde.

Profesor Aleksandar Cvjetić sa Rudarsko-geološkog fakulteta osvrnuo se na ekološke aspekte eksploatacije litijuma u Srbiji.

- Ne postoji aktivnost bez rizika. Znači, prosto imate samo prihvatljiv rizik -rekao je Cvjetić, dodajući da rudarenje i procesno postrojenje u izvesnoj meri utiču na životnu sredinu, ali da je taj rizik prihvatljiv prema svim relevantnim studijama i procenama.

Cvjetić je istakao da je nedostatak informacija doveo do spekulacija i strahova među građanima.

- Sva ta euforija koja je nastala je u stvari rezultat nedostatka informacija -rekao je Cvjetić, pozivajući građane da se informišu iz relevantnih izvora i studija. Takođe je dodao da bi bilo neodgovorno tvrditi da rudarenje nema nikakav uticaj na životnu sredinu, ali da je taj uticaj daleko manji nego što se često prikazuje.

Obradović je istakao da Srbija ima šansu da postane lider u eksploataciji litijuma, što bi imalo značajan uticaj na ekonomiju i geopolitičku poziciju zemlje.

- Geopolitički utjecaj nam je jači, nacionalna ekonomija nam je jača, privlačimo strane direktne investicije - rekao je Obradović, naglašavajući da bi eksploatacija litijuma mogla doneti brojne prednosti Srbiji, uključujući jačanje nacionalne bezbednosti i ekonomski rast.

