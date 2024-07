OBNOVA LAZAREVOG GRADA POSTAJE PROJEKAT OD NACIONALNOG ZNAČAJA: Ministar kulture Nikola Selaković saopštio odličnu vest

Ministar kulture Nikola Selaković saopštio je danas da projekat obnove Lazarevog grada u Kruševcu postaje projekat od nacionalnog značaja.

Ministar je posetio Kruševac na Vidovdan, 28. juna, i tada je bio i u Lazarevom gradu i Narodnom muzeju Kruševca.

- Danas na naš najsvetiji nacionalni praznik Vidovdan, na dan kada obeležavamo 635 godina od Kosovske bitke, održali smo posebnu sednicu Vlade ovde u Lazarevom gradu Kruševcu, koji je 32 godine bio prestonica Srbije i obznanili nameru ministarstva kulture da u predstojećem periodu Vladi predloži proglašenje projekta obnove Lazarevog grada za projekat od nacionalnog značaja - rekao je tada Selaković.

On je dodao da to suštinski znači da će on predstavljati jedan od prioriteta kada su u pitanju srednjovekovni lokaliteti na teritoriji naše zemlje i da će sve ono što budu radili Ministarstvo i Republički zavod za zaštitu spomenika kulture biti fokusirano na ovaj cilj.

Selaković je rekao da je potpisan ugovor koji će omogućiti da mešovita sredstva EU sa jedne, i grada Kruševca sa druge strane, budu usmerena na izradu projektno - tehničke dokumentacije koja podrazumeva na prvom mestu obnovu ostataka Donžon i glavne gradske kule.

Ministar je rekao da je knez Lazar bio veliki državnik i vojskovođa i veliki diplomata, uvažen od svojih saradnika, ali i pokrovitelj monaštva, veliki ktitor, zadužbinar i pokrovitelj umetnika, koji su bežali iz delova nekadašnjeg Vizantijskog carstva, a najviše dolazili u vreme vladavine njegovog sina despota Stefana.

1 / 10 Foto: Ministarstvo kulture

U vreme kneza Lazara, dodao je Selaković, nastaje Moravska škola kao jedan od najutentičnijih, a po mnogima i najlepših stilova naše nacionalne arhitekture.

"Iza kneza Lazara ostao je Kosovski zavet koji živi do dana današnjeg, kao zavet žrtvovanja za slobodu otadžbine i za svoje bližnje, po cenu i ovozemaljskog života.To je, mogu da slobodno kažem, nešto bez čega je srpska kultura kao takva apsolutno nezamisliva", rekao je Selaković. Ministar je rekao da bez Kosova, Kosovskog zaveta i Vidovdana, ni nas kao naroda u ovom obliku u kojem postojimo, ni naše kuture, prošlosti, ni današnjice, ni budućnosti - nema. "Upravo u znak odavanja i počasti i priznanja tom velikom srpskom sinu našem svetom knezu Lazaru, ova generacija ima zadatak da obnovi njegov grad, makar u onom delu u kom je to moguće učiniti, a svakako Donžon kulu i deo Malog grada", rekao je Selaković.