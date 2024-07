O tome šta se dešava u umu čoveka koji pijan seda za volan automobila i koliko samim tim ulaskom već potencijalno ugrožava i sebe i druge učesnike saobraćaja govorili su u emisjii Puls Srbije Milan Vujanić, profesor Saobraćajnog fakulteta u penziji i Čedomir Brkić, proslavljeni automobilista.

Brkić je izrazio oštro protivljenje konzumiranju alkohola pre i tokom vožnje.

foto: Kurir televizija

- Kao sportista protiva sam unošenja i najmanje količine alkohola pred vožnju. Reakcije su tada usporene i iskrivljene i što je veći procenat alkohola u krvi sve su usporenije. Po meni uopšte ne bi trebalo koristiti alkohol, jer je on veliki neprijatelj volana, veliki neprijatelj vožnje i naše bezbednosti - rekao je Brkić i dodao:

- Sa 0,1 ili 0,2 to je minimalno, ali ni tada nije slika koju vozač ima verodiastoijna niti realna. Nije slika udaljenosti realna. Vi ne znate da li da kočite ranije ili kasnije. 1, 5 promil to ne bih ni komentarisao. To je gotovo vožnaj u magli. Alkohol je taj koji diže čoveka i čini mu se da može svašta, a zapravo su mu mogućnosti smanjane. S jedne strane mislite da možete, a slika koju imate je potpuno drugačija.

Vujanić je govorio o predviđenim kaznama za vožnju u alkoholisanom stanju:

foto: Kurir televizija

- Najpametniji organ ove zemlje to je parlament. To što parlament donese te zakone mi moramo da poštujemo. Hoću da kažem da nije moguće napraviti takav sistem de ćemo mi vratiti sve istom merom. Ja sam pobornik toga da bude pravno suđenje po pravilima igre i da se zna šta je opasno, šta treba da bude više kažnjivo, a šta manje. Kazne koje su kod nas predivđene su od 2 do 12 godina zatvora, a može ponekad i 15. Mi smo ranije imali i član da u izuzetno otežavajućim okolnostima kad se ponovi vožnja u pijanom stanju bude kazna i do 20 godina - rekao je Vujanić i dodao:

02:51 MOZAK I OTKINUTA RUKA NA KOLOVOZU! Prof. saobraćajnog fakulteta izneo ŠOKANTAN program za sprečavanje vožnje u pijanom stanju

- Zamslite sad čoveka od 22 ili 25 godina koji napravi tešku sapbraćajnu nesreću, ode u zatvor i izađe sa 45 godina. Njemu je ceo život oduzet iako se to ne zove smrtna kazna. Postoji u Japanu jedna krilatica, što više krvi na ekranu to manje na ulici. Kod njih vidite mozak na kolovozu i otkunutu ruku, a sve u cilju prevencije svega što može da dovede do saobraćajnih nesreće.

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

02:35 AUTOMEHANIČAR UPOZORAVA: OVO OBAVEZNO TREBA PROVERITI PRED PUT! Noviji automobili nemaju najbolju bezbedonosnu opremu?