JUTRO POSLE STRAŠNE OLUJE! DANAS ĆE SE NA SRBIJU SRUČITI ŠTO PADNE ZA MESEC DANA! RHMZ popalio alarme, pogledajte slike pustoši

BEOGRAD - U Srbiji će danas biti pretežno oblačno, znatno svežije i veoma nestabilno vreme s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a grad će padati češće na jugu, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Zavod je izdao upozorenje na nepogode sa velikom količinom kiše, gradom i vetrom olujne jačine. U većini mesta se očekuje između 20 i 40 milimetara kiše za 24 časa, a u delovima Vojvodine, zapadne i centralne Srbije i do 80 milimetara, ponegde i više od toga.

Duvaće slab do umeren zapadni i severozapadni vetar, popodne i jak, a na jugu Srbije južni i jugozapadni koji će u zoni najjačih pljuskova dostizati udare olujne jačine.

Najniža temperatura od 17 do 22, a najviša od 20 na zapadu, do 29 stepeni na jugoistoku zemlje.

I u Beogradu će danas znatno svežije s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Očekuju se obilne padavine, od 30 do 50 milimetara za 24 časa, lokalno i više od 70 milimetara. Tokom noći se očekuje prestanak kiše. Duvaće slab do umeren zapadni i severozapadni vetar, popodne i jak. Temperatura koja će čitavog dana biti od 20 do 22 stepena, uveče će opasti.