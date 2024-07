"TA ORGANIZACIJA JE NAJUTICAJNIJA, A USKO SU POVEZANI SA HAMASOM" Stručnjaci analiziraju motive napada na Ambasadu Izraela (VIDEO)

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su prošli kritični trenuci kada je postojala bojazan da ne dođe do još napada kao što je bio onaj u subotu ispred Ambasade Izraela i naveo da je u prilazu tom slučaju neophodno odvojiti dve stvari.

Prva je sam sam teroristički akt, a druga je postojanje grupacije koja može da se definiše kao vehabijska, odnosno verski ekstremizam, u ovom slučaju islamski.

Gosti jutarnjeg programa koji su analizirali ovu temu bili su prof. dr Miroslav Bjegović, savetnik predsednika Vlade za nacionalnu bezbednost i Ljuban Karan, potpukovnik Kontraobaveštajne službe u penziji.

Bjegović je prvo pričao o ukidanju crvenog alarma, odnosno šta je sve potrebno da bi se to dogodilo:

- On se alarmira kada smatramo da može postojati onaj domino efekat, da posle terorističkog napada, mogu neki da počine slično zlodelo. To je neki period, za koji kažemo u narednih 72 časa, a to je upravo taj nivo podizanja bezbednosti. Trebalo bi napomenuti da se ovde radi o unutrašnjem terorizmu jer je lice, koje je počinilo napad, naš državljanin. Međutim, uvek su bitni motivi ili ciljevi. Postoje politički ciljevi, koji šalju određenu vrstu poruke, ovo nije bilo upućeno našem narodu i državi. Ovo je čin koji je bio strogo isplaniran u smislu napada na Ambasadu Izraela, namerno to napominjem, s obzirom na to da je ovo lice bilo pripadnih verhabijskog pokreta, koji je u tesnoj vezi sa vehabijskim pokretom koji je kao organizacija najveća i najuticajnija na prostoru BiH u tuzlanskom kantonu, a to napominjem jer su oni tesno povezani sa terorističkom organizacijom Hamas.

Karan je, između ostalog, pohvalio akt žandarma, pa je rekao da su naši kadrovi među najobučenijim na svetu:

- Naše službe su prikazale da oni znaju ko su ti ekstremisti, da se oni prate, pod nekom lupom su, ali bih više bio sklon oceni da su sudovi previše liberalni i da bi oni trebalo da pooštre situaciju. Vehabije imaju karakteristično oblačenje, oni se prepoznaju i na ulici, ali to ne znači da se ne mogu maskirati, pa se tako odreknu tih pantalona, brade ili već čega. Ovde nema dileme, ovo je bilo upućeno protiv Izraela, ali to ne znači da nisu izvršili atak i na našu zemlju, i ignorisali štetu koji donose, njih ne interesuje Srbije, već neka islamska zemlja. To što je izvršio žandarm je vrhunska stvar, to govori da imamo kadrove koji su među najobučenijim na svetu. On je sa strelom u vratu zaštitio sebe, ambasadu, kolege, pa i našu državu.

