MOMAK SPASAO JEŽA KOJEM SE GLAVICA ZAGLAVILA U ČAŠU JOGURTA: Životinja zadovoljna produžila dalje, ali priča dobila PRETUŽAN kraj

Jedan ježić našao se u problemu kada mu se pre nekoliko dana glavica zaglavila u praznoj čaši od jogurta. Pomoć mu je pružio prolaznik koji je snimio nesrećnog ježića i video tog "spasavanja" postavio na Tik Toku.

foto: Tik Tok Printscreen

- Stani burazerče! Šta si to uradio? Hej, hej, majstore, ajde da skinemo to. Kako ćeš sa tim da voziš?! Pa, ne radi se to tako, care! - rekao je on ježu, skinuvši mu plastičnu čašu sa glave.

Ovaj snimak izazavo je lavinu pozitivnih komentara, ali ova, na prvi pogled, lepa i topla priča je dobila pretužan obrt.

foto: Tik Tok Printscreen

- Mislim da sam ga malopre našao pregaženog. Možda nije on, ali svejedno - napisao je dan kasnije momak koji je i spasao ježa i postavio snimak.

Ljudi su bili očajni. Teško im je bilo da poveruju da je ježić tako nesrećno završio, i to vrlo brzo nakon spasavanja.

"Kako znaš da je to on?!", pitali su ga ljudi.

- Pa, tu sam ga viđao prethodne dve noći, a sada ga nema - objasnio je on.

Mnogi ljudi komentarisali su da nije ni čudo što životinje stradaju kada mnogi vozači voze kao ludi, ne mareći ni za koga.

- Kada ga gariš 150 na sat po mraku jedva bi i jelena vidio, a tek ježa - bio je samo jedan od komentara.

"Možda to nije baš taj ježić", komentarisali su mnogi žaleći za nesrećnim "burazerčetom" koji je za kratko, delovalo je, izbegao nesrećnoj sudbini.