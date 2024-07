OVO SU POSLEDICE NEVREMENA U SRBIJI Jezivi prizori iz Beograda: Olujni vetar čupao stabla i krovove, gromovi izazvali požare FOTO

Vojvodinu, zapadnu Srbiju i Beograd sinoć i danas pre podne zadesilo je snažno nevreme sa olujnim vetrom, pljuskovima i gradom veličine pesnice! Ulice su bile potopljene, pojavile su se reke i gejziri, dok su snažni udari groma izazvali požare u domaćinstvima gde su pričinjene velike materijalne štete.

Oluja je prvo zahvatila sever naše zemlje, a danas se premestila na istok. U severnom delu i prestonici je palo do 60 milimetara kiše, koliko padne u proseku za ceo mesec. Na društvenim mrežama su se pojavile zastrašujuće fotografije i video-snimci nevremena koje je paralisalo gradove. Najdramatičnije je bilo u Beogradu, gde je voda oštetila automobile, podrume, vetar je nosio krovove, dok je krupan grad uništio fasadu na stambenim objektima. Stanari Rakovice tvrde da se pojavio vodopad zbog ogromne količine vode.

Građani su bili zaglavljeni na Autokomandi, gde su vozači gurali automobile, dok se jedna žena na Voždovcu davila u bujici. Saobraćaj u mnogim delovima grada je i juče ujutru bio usporen, dok pojedine linije gradskog prevoza nisu bile u funkciji. Snažno nevreme sručilo se i na Novi Sad, Šabac i Bačku Palanku, gde je za sobom ostavilo jezive prizore.

Spasioci na terenu

Pripadnici Sektora MUP za vanredne situacije intervenisali su na 50 lokacija u Beogradu, ali i u Sremskom, Braničevskom, Borskom, Južnobanatskom, Južnobačkom, Mačvanskom i Podunavskom okrugu.

- Tokom noći je najviše intervencija bilo na teritoriji Beograda, gde je na 28 lokacija intervenisalo skoro 100 vatrogasaca sa 33 vozila i pumpom. U 15 intervencija pripadnici Sektora za vanredne situacije bili su angažovani na uklanjanju stabala, kao i u šest požara izazvanih gromom, dok su, između ostalog, u tri intervencije bili angažovani na uklanjanju limenog krova i izvlačenju potopljenog vozila - saopštio je MUP.

Takođe, pripadnici Sektora za vanredne situacije bili su angažovani u gašenju 11 požara izazvanih udarom groma u Rumi, Koceljevi, Smederevu i Beogradu, kao i na uklanjanju stabala na 23 lokacije u Beočinu, Pančevu, Alibunaru, Požarevcu, Golupcu i Beogradu.

- Vatrogasci-spasioci su u Beočinu iz automobila, na koji je usled nevremena palo drvo, evakuisali jednu osobu, koja tom prilikom nije povređena, a pomagali su i stanovništvu u crpljenju vode na devet lokacija u Bačkoj Palanci, Staroj Pazovi, Smederevu i Beogradu. Na svim intervencijama dosad ukupno su bila angažovana 154 vatrogasca-spasioca sa 54 vozila i devet pumpi.

Superćelijske oluje

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić rekao je da superćelijske oluje postaju naša realnost, kao i da smo imali sreće u odnosu na region i svet.

Vremenska prognoza za pet dana Sreda Četvrtak Petak Subota Nedelja Minimalna temperatura 17 16 17 18 22

Maksimalna temperatura 25 26 29 32 34 * RHMZ

- Količina padavina je bila oko 55 litara po kvadratu. Maksimum je nekih 60 litara. To je količina koja obično padne za mesec dana. Naša kanalizacija ne može da primi veću količinu kiše i to je problem i u daleko bogatijim sredinama i gradovima. Komunalne službe redovno čiste naše odvode. Problem je prečnik cevi koje postoje u našoj kanalizaciji koje ne mogu da prime veću količinu kiše, ali to nije problem samo kod nas već i u drugim društvima, bogatijim sredinama i gradovima. Kad se desi oluja i nevreme kako je bilo sinoć, tada na šaht voda nosi granje i tog trenutka se on zatvori. Dok neko ne dođe i to fizički ne pomeri, voda ne može da ode i tada u malim kotlinama koje se nalaze na putu nastaju velike količine vode - objasnio je Šapić i dodao:

Važno Ko ima pravo na naknadu štete Ukoliko su vremenske nepogode oštetile automobil, štetu pokriva kasko polisa osiguranja, za oštećenja na krovu ili fasadi to je polisa osiguranja stana ili kuće, dok će štetu za poljoprivredne useve i životinje ili poljoprivrednu mehanizaciju pokriti posebna polisa za osiguranje poljoprivrednih useva, životinja, mehanizacije i druge imovine. Cene zavise od osiguravajuće kuće, a od iznosa koji se plaća zavisi i koliku štetu će osiguranje pokriti. U proseku se, kada je u pitanju osiguranje kuće, plaća jedan evro godišnje po kvadratnom metru. Što se tiče kasko osiguranja, ono iznosi od 50 do 600 evra godišnje, u zavisnosti od snage motora, namene vozila, godišta.

- Kad je mešavina ovakve oluje i količine padavina, jedino rešenje je da se fizički dođe i pomeri to granje. To smo radili, imamo slučajeve gde smo uspeli da spasemo neke naše sugrađane koji su se zadesili na tim ulicama. Ekipe JKP "Zelenilo Beograd" su, kako je saopšteno, u noći između ponedeljka i utorka intervenisale na više od 264 lokacije u gradu na sanaciji prelomljenih grana ili stabala, ali i pri pomoći sugrađanima kojima je jak vetar ugrozio stambene objekte ili koji usled jake kiše nisu mogli da pokrenu automobile.

- Ekipe "Zelenila" su na terenu, uz upotrebu neophodne mehanizacije, bez prestanka već više od 15 sati i rad će biti nastavljen dok god za tim bude bilo potrebe, tačnije, dok se ne izvrši sanacija svakog stabla ili prelomljene grane - saopštili su iz "Zelenila".

