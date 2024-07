Pravo je svakog od nas da sami odlučimo želimo li decu ili ne i u to pravo niko ne sme da zadire bez obzira iz kojih razloga se na tako nešto odlučimo.

Ipak naše društvo je često sklono osuđivanju upravo onih koji odluče da jednostavno ne žele decu. I glavni argument kritičara upravo je pad nataliteta u Srbiji.

Po brojkama koje su autori knjige "Kako do 20 miliona Srba" objavili, ako se nastavi ovakav trend 2150. godine u Srbiji bi živelo tek 1.700.000 Srba i velika većina bili bi stariji građani.

Veliki je problem i sa sterilitetom, ali da li je to i glavni problem za sumorne brojke i šta bi država mogla da uradi da se one poprave.

Na ovu temu u emisiji Puls Srbije govorile su Sandra Jovanović, koja je rodila ćerku posle čak 14 vantelesnih oplodnji i Jovanom Ružičić iz Centra za mame.

foto: Kurir televizija

- Mladi ljudi koji razmišljaju o roditeljstvu ujedno razmišljaju o više tema koje su vezane za rodtieljstvo. Razmišljaju o svojoj egrzistenciji. Da li će moći da žive normalno, da imaju normalne prihode i da li će to dete živeti u normalnim uslovima, da ne nedostaje hrana i krov nad glavom. Na te stvari utiče to da li roditelji imaju ili nemaju posla, a ako ga imaju pod kakvim ugovorima ga imaju - rekla je Ružičić i dodala:

- Utiče i to da li su mamama na intervjuu za posao postavljali pitanja da li imate dečka i da li je to ozbiljo što je potpuno nezakonito, ali je nažalost i te kako praksa. Takođe, svaka deseta žena u Srbiji ne želi nikada po drugi put da bude mama samo zato što je imala traumatično iskustvo u porodiloštu. Faktor je i to da li je mamu sačekaa posao nakon porođaja. Trabalo bi da da, ali nažalost često nije tako. Puno toga utiče na odluku jednog para da li će imati dete.

Jovanović je konstatovala da je atmosfera podrške za pravljenje porodice u Srbiji nedostaje:

03:14 SANDRA KOJA JE POSLE 14 GODINA LAVOVSKE BORBE POSTALA MAJKA ZA KURIR: Atmosfera podrške za pravljenje porodice ne postoji!

- Mi smo u centru sproveli jedno istraživanje sa zaposlenima koji imaju problem neplodnosti i zaključili smo da je poslovno okruženje zabrinjavajuće jer uopšte ne postoji podrška poslodavca kada je u pitanju porođaj. Ne mislim samo na ljude koji imaju problem sa sterilitetom, jednostavno takva atmosfera u Srbiji ne postoji.

Kaže da ni sama nije mala taj vid podrške:

- Ja takođe nisam imala tu podršku na poslovima na kojima sam radila. Ja sam vrlo mlada započela svoju borbu, sa 25 godina. Tih 14 procedura vantelesne oplodnje i toku 14 godina pokazuju da sam vrlo uporna, ali osim upornosti treba da se poklope još neki faktori. Ja sam sebi zadala do koje životne dobi želim da budem mama, a preko koje neću preću. Veći je cilj dobiti dete nego dobiti dobar posao, ali ako je takvo okruženje da vi nekad i nemate pravo izbora onda to nije dobro.

