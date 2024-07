TITOV KUVAR OTKRIO NOVE DETALJE O BROZU: Misli ti zlo, a s tobom lepo! Spremio kajganu koja mu se nije dopala i EVO KAKO JE PROŠAO

Milovan Mića Stojanović je dvostruki svetski šampion u kuvanju. Kuvar Mića se najviše proslavio kao Titov omiljeni kuvar i tvorac Karađorđeve šnicle. Ekipa Kurir Televizije u ekskluzivnom intervjuu sa Mićom Stojanovićem otkriva kako je uspeo 22 godine da bude omiljeni Titov kuvar, ali i anegdotu koju će zauvek pamtiti.

- Tito je bio operisan od žuči. Ja sam mu spremao kajganu i nisam stavio žumance jer mi je tako rekao doktor. To je bilo u plavom vozu. Vidim ide on, nosi onaj tanjir sa kajganom i kaže mi "Boga mu Mićo šta je ovo?!" Ja kažem kajgana. "Pa nije ovakva" kaže on. Pa nije, ali doktor Vlada je rekao da ne smete da jedete žumance.

Za Josipa Broza Tita Mića nije bio samo običan kuvar, a Mića se sa osmehom na licu priseća jedne od grešaka koja mu se potkrala.

- On je u stanju bio da ti misli zlo, a s tobom lepo. Bio je lider, stvarno učen lider i imao je dobre savetnike. Emotivan jeste bio. Na primer, bio je u Zavadi sa Jovankom u poslednje vreme, sa njegovom ženom Venčanom. Bili smo u Karađorđevu. I on mene pita, znaš li ti da je drugarici rođendan? Znam. Jesi poslao nešto? Nisam. Jednog odojka, prase i tortu da pošalješ. Razumem! Znači, bilo je interesantno.

Za Tita kaže da je bio veliki gurman koji je dosta pio, ali dosta i jeo.

