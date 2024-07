SRPKINJA OTKRILA KOLIKO DNEVNO NOVCA POTROŠI NA LETOVANJU U GRČKOJ: Ležaljke ne plaćamo, a ručak za dvoje bagatela! (VIDEO)

Cene u Grčkoj razlikuju se od mesta do mesta, a oni koji još uvek nisu otišli na letovanje interesuju se za cene hrane, pića, ležaljki i naravno girosa.

Jedna korisnica Tiktoka koja se nalazi na letovanju u Kalitei podelila je sa svojim pratiocima koliko ona i njen momak dnevno u proseku potroše na ovoj destinaciji.

- Ujutru smo se uputili na plažu, a pre toga smo bili u radnji da kupimo neke grickalice. Tako da sve ovo nas je izašlo 7 evra. Ležaljke ne plaćamo zato što idemo na ovu divlju plažu, ovde nam je mnogo lepše i uopšte nema gužve. Bukvalno je more skroz prazno. Posle ovoga krenuli smo na ručak - navela je korisnica pod nikom "teodora.gariic".

Na snimku je i pokazala kolika je gužva na gradskoj plaži.

- Otišli smo na ručak u neki restoran zove se "Giro, giro" i to već par dana ovde jedemo giros i neke njihove burgere i ovde nam je giros bio najbolji od svih koje smo probali do sada. Naručili smo giros, dve fante i burger, sve to nas je ukupno izašlo 15 evra - dodala je ona.

Potom su se uputili u market u kupovinu.

- Nakon toga smo otišli do radnje da kupimo nešto sutra za doručak i neke njihove slatkiše i svaki dan kupujemo pakete vode zato što ovde voda nije za piće, a u ovoj radnji za sve ovo nas je račun izašao 14 evra, a marketu pored smo potrošlili još 10 evra, tako da je to ukupno 46 evra za ovaj dan - zaključila je ona.

U komentarima je jedan korisnik naveo da je za 10 dana letovanja u Grčkoj potrošio čak 5.000 evra, što je mnoge šokiralo.

