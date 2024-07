"CRVENI ALARM JE PRODUŽEN DO KRAJA NEDELJE, A MOŽDA NI TU NIJE KRAJ" Stručnjaci analiziraju: Evo zašto je napadnuta baš ambasada!

Premijer Srbije Miloš Vučević izjavio je da će crveni stepen bezbednosti da traje još neko vreme i da sve bezbednosne službe rade na otkrivanju verskih ekstremističkih organizacija.

Prekjuče je uhapšen još jedan osumnjičeni iz Novog Pazara koji je veličao Žujovića i pozivao na terorizam.

Gosti jutarnjeg programa koji su diskutovali o ovoj temi bili su Vladimir Matevski, dugodišnji novinar i stručnjak za odnose sa javnošću i prof. Ilija Kajtez, sociolog i stručnjak za bezbednost.

Kajtez je pričao o ekstremnim verskim grupama, kao i to gde je njihovo središte:

- Što se Srbije tiče, za pretpostaviti je da je to Novi Pazar, a što se regiona tiče, Beč je centar tih ekstremnih verskih grupa, odnosno to nema veze sa istinskom verom, već je to zloupotreba iste. Što se tiče produžavanja crvenog alarma, on je trebao da bude do utorka, ali zbog operativnih aktivnosti, došlo se do zaključka da ima još mnogo toga da se uradi, proveri i vidi. Dakle, ima mnogo posla, zato je država produžila do kraja nedelje. Ako bude potrebno,, to se može i kasnije produžiti. Datum sam po sebi nije ništa spektakularno, nego je prosto procena. Terorizam, ekstremizam, svaki potez radikalizma, istinski nema veze sa verom, slobodama veroispovesti, a čelnici islamske zajednice u Srbiji se ograđuju od ovog terorizma, pozivaju ljude na toleranciju, suživot, korektne i dobre odnose. Tvrdim da je ovde prvi cilj Srbije, a da je ambasada bila samo objekat, jer je cilj svakog terorizma da to odjekne u svetu.

Matevski je spomenuo nalaze istrage, pa je rekao da će se u budućnosti videti da li je ovo bio organizovan ili usamljen slučaj:

- Koliko smo videli prema nalazima iz istrage, Žujović je bio u kontaktu preko raznih foruma i internet grupa sa određenim ekstremistima. Znači, Islamska država dan-danas postoji, njeno centralno odeljenje za medije i oni posvećuju veliku pažnju razvoju na društvenim mrežama. Kao što vidimo, Žujović je u velikoj meri šerovao i propagirao ideje Islamske države i za razliku od profesora, ja nisam siguran u kojoj meri je on zaista bio povezan sa nekim centrima moći ili je bio u pitanju usamljeni, što bi u toj terminologiji rekli, usamljeni vuk. Pravo pitanje za sve nas jeste kako je, na primer, njegov prvi prijatelj, Igor Despotović, koji je oslobođen i koji je pušten da se brani za slobodne, zato što nije bilo pravosnažno. To su neke stvari koje su za nas frapantne. A pretpostavljam da će dalja istraga pokazati u kojoj meri su oni bili indoktrinirani, u kojoj meri je zaista sukob na Bliskom istoku izazvao njihovu reakciju ili je to zaista bila planirana akcija sa ciljem destabilizacije Srbije.

