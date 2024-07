EVO KOLIKO MOŽE DA SE ZARADI NA DOSTAVI HRANE: Marija je za jedan dan prešla 84km, pokisla je načisto, ali zarada je vrh!

Dostavljače hrane, na biciklima, motorima ili električnim trotinetima, svakodnevno viđamo po ulicama Beograda, a mnogi sugrađani se pitaju koliko li zarađuju kada ih toliko ima.

Jedna Marija je na Tik Toku objavila snimak kako izgleda posao dostavljača hrane, koje su dobre, a koje loše strane i koliko može da se zaradi.

foto: Tik Tok Printscreen

Snimila je jedan tipičan dan na poslu.

- Krenula sam od kuće u 10.15 sati. Prvo sam doručkovala, a onda se uključila na aplikaciju - navela je ona u snimku.

Prvi zadatak je dobila posle pola sata čekanja. U 12.52 sata je, kako kaže, već čekala treću dostavu.

- Imala sam još jednu dostavu od 11 do 12 sati i onda sam sela na sat vremena da popijem kafu - ispričala je.

U međuvremenu se naoblačilo...

- Moguće je da će biti padavina. Sad je 13.40 sati i zaradila sam 1.070 dinara - kaže.

Oko 14 sati imala je već obavljenih pet dostava. Zarada je bila oko 1.200, 1.300 dinara. Popila je još jednu kafu.

Oko 18 sati je imala 17 isporuka. Međutim, desio se maler. Počeo je pljusak.

foto: Tik Tok Printscreen

- Oko 20 sati je, kiša je počela pre pola sata. Ova je dvadeseta dostava. Pravila sam pauzu od pola sata za večeru. Vreme je katastrofa... - priča Marija pokazujući mokro odelo i gumene čizme.

Lije kao iz kabla, ali ona ne odustaje. Radila je sve do 23 sati, a u ponoć je konačno stigla kući.

foto: Tik Tok Printscreen

- Pokisla sam načisto, ali imala sam 33 obavljene isporuke i zaradila sam oko 10.000 dinara - rekla je ona dostavivši precizne specifikacije.

Ona je, prema njenim rečima, obavila 33 isporuke, prešla 84,8 kilometara i zaradila oko 9.960 dinara, od čega na osnovu bakšiša 650 dinara.

foto: Tik Tok Printscreen

- U ovu moju zaradu je upao i bonus od 2.200 dinara, to treba da znate. Odradila sam 33 dostave, ne baš na laki način, ali to bi vam bilo to - zaključila je.

Iako je Marija radila ceo dan, a posao nije nimalo lak, računica pokazuje da bi za devet dana, ukoliko bi radila istim tempom, zaradila oko 90.000 dinara.