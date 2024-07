Iako smo svedočili olujnim nepogodama, lošim vremenskim uslovima protekla dva dana, ne smemo da zaboravimo da je ipak najtoplije godišnje doba, da smo već u sedmom mesecu i da su uveliko u toku godišnji odmori.

Proteklih dana zajedno sa dermatolozima davali smo vam savete kako da kožu zaštitite od sunca, a ukoliko ipak ne povedete računa i dogodi se da izgorite na suncu, ne brinite i za to postoji lek. I to u prirodi. A koji je lek u pitanju govorio je u emisiji Puls Srbije. travar Marko Stevanović.

06:12 OVO JE NAJMOĆNIJA LEKOVITA BILJKA U SRBIJI, A IMA JE NA SVAKOM KORAKU! Travar tvrdi: Pomaže protiv depresije, regeneriše kožu

- Sunce nije zdravo kada mu se previše izlažemo tokom leta, posebno u popodnevnim časovima. Tada mogu nastati opekotine i zato postoje razna sredstva da se one otklone. Jedan od najboljih prirodnih preparata za to jeste kantarionovo ulje. Najbolje je da bude crvenkasto do tamno crvenkasto. Kantarion je jedna od najmoćnijih biljaka na našim prostorima. U njegovim listovima i cvetovima sastoji se supstanca Hipericin - rekao je Stevanović i dodao:

- Ono što je naučno dokazano podiže naš hormon sreće serotonin i zato se čaj od kantarina koristi u zimskim mesecima. U zemljama severne Evrope dosta se koristi čaj od kantariona jer su oni tamo u kolektivnoj depresiji. Ima ga na svakom koraku, ali najbolje ga je brati u ekoliškim sredinama u prirodi.

