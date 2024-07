VRAĆAJU SE LETNJE TEMPERATURE: U ovom delu Srbije danas mogući pljuskovi sa grmljavinom! Evo šta nas čeka narednih dana

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i u većem delu dana suvo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Pojava kratkotrajne kiše biće veoma retka, duvaće slab do umeren vetar, na istoku Srbije povremeno jak, severozapadni. Najniža temperatura će se kretati od 10 stepeni do 17, a najviša od 25 do 28 stepeni.

U Vojvodini će biti svežije u prepodnevnim časovima sa pljuskovima sa grmljavinom u popodnevnim časovima. Najniža temperatura od 12 do 15, najveća od 26 do 27.

U Beogradu će biti promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Duvaće slab do umeren vetar, severozapadni. Najniža temperatura će se kretati od 13 stepeni do 16, a najviša oko 27 stepeni.

foto: Printscreen/RHMZ

Prognoza za narednih 5 dana

Četvrtak: Promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i u većem delu suvo. Pojava kratkotrajne kiše biće veoma retka (izolovana). Vetar slab do umeren, na istoku Srbije povremeno jak, severozapadni. Najniža temperatura od 10 do 17, a najviša od 25 do 28 stepeni.

Petak: Pretežno sunčano i toplo. Vetar slab, u većem delu zemlje promenljiv, a samo na istoku umeren i jak, severozapadni. Najniža temperatura od 12 do 18, a najviša dnevna od 27 do 31 stepen.

Subota: Pretežno sunčano i toplo. U košavskom području duvaće umeren, povremeno pojačan jugoistočni vetar, a u ostalim krajevima slab vetar promenljivog smera. Najniža temperatura od 12 do 20, a najviša dnevna od 30 do 33 stepena.

Nedelja: Pretežno sunčano i toplo. U košavskom području duvaće umeren, povremeno pojačan jugoistočni vetar, a u ostalim krajevima slab vetar promenljivog smera. Najniža temperatura od 14 do 22, a najviša dnevna od 33 do 35 stepeni.

Pretežno sunčano i toplo.