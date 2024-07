"I MOJ JE TAKO OTIŠAO, PA SMO SE RAZVELI" Srpkinja tražila pomoć za svog dečka u Grčkoj pa dobila ŠOK komentare

Jedna devojka potražila je pomoć za svog dečka u popularnoj Fejsbuk grupi. Kako je navela, on je imao problem sa policijom u Grčkoj, a sutra već mora da se vrati nazad. Ipak, zbog cele situacije, ljudi su se više šalili na njen račun nego što su pokušavali da pomognu.

"Dečko mi je u Grčkoj, nije vezao pojas u kolima kad je išao na plažu, zaustavila ga je policija i uzela mu je tablice, saobraćajnu i vozačku. Ne može da se plati kazna, a sutra mora da se vrati nazad. Dva dana ga zezaju, da napiše mejl, pa mu ne odgovaraju na isti, pa je išao 3 puta u policiju i ništa", napisala je ona.

Pravo pitanje je, smatraju članovi grupe, šta će on u Grčkoj bez devojke.

"I moj jednom tako otišao do Novog Sada, pa 3 meseca nije došao kući, kaže nije imao prevoz. Posle smo se razveli", navodi se u komentaru koji je prikupio više od 400 lajkova. Kako navodi, "meni se to zaista desilo sa Novim Sadom i ja bih savetovala devojci da mu traži broj telefona policije i da joj slika mejlove i da više nikad nijednog ne pušta samog ni do Novog Sada, a kamoli na letovanje. Moja baba je uvek govorila "ne veruj muškarcu ni kad g**om gu**icom sedne na vruć šporet".

Devojka se verovatno još više zabrinula zbog komentara da se zbog pojasa u Grčkoj ne oduzimaju tablice, već se vozači samo novčano kažnjavaju.

"Ko zna šta je taj uradio ako su mu stvarno oduzeli dokumenta ili je to samo izgovor, možda je našao neku tamo pa traži izgovor da produži letovanje", navodi se u jednom komentaru.

Da ne bude da devojci i dečku u nevolji niko nije pomogao, dobili su i savet: "Neka ode ujutru kod načelnika policije, neka objasni da je turista i do kada ima boravak, platiće kaznu i vratiće mu tablice".

(Kurir.rs/Telegraf)