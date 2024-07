BIZARNI OGLAS ZGROZIO SRBE: Vračara uzima 100 evra po satu da navodno priča sa mrtvima i priziva duhove FOTO

Neke gatare i vračare na društvenim mrežama i dalje nude svoje "usluge" koje su, prema rečima psihologa, opasne i štetne za zdravlje lakovernih građana koji na te bapske priče bacaju silan novac.

Na društvenoj mreži X pojavila se objava sa oglasom jedne vračare iz Kraljeva koji je i ranije kružio društvenim mrežama u kojem se navode usluge koje ona pruža i to ni manje ni više nego za 100 evra po satu!

- Uslužno prizivanje duhova. Prizivanje pokojnih članova porodice, rođaka i prijatelja, razgovori uživo uz specijalne sposobnosti teta Marte, slanje pisama vašim preminulim bližnjima, putovanje u čistilište i projektovanje u 16 dimenzija astralnog sveta. Cena po satu 100 evra. Obezbeđena pomoć u slučajevima zdravstvene nelagode, nesvestica, povraćanje - piše u oglasu u kome svoje "usluge" nudi takozvana teta Marta i naglašava da radi na zakazivanje.

Korsnici ove mreže šokirani su što ovako nešto postoji i u 21. veku, a neki su u komentarima napisali da ih je to podsetilo na devedesete.

Nažalost, i u današnje vreme i dalje ima naivnih ljudi koji nasedaju na ovakve usluge jer u moru problema ovakve stvari vide kao slamku spasa.

foto: Printscreen X

Međutim, od šest meseci do deset godina zatvora zaprećena je kazna za krivično delo prevare u zavisnosti od nanete imovinske štete. Takođe kazna za uznemiravanje građana vračanjem, proricanjem ili sličnim obmanjivanjem po Zakonu o javnom redu i miru je od 10 do 50.000 dinara ili rad u javnom interesu od 40 do 120 sati.

Podsetimo, brojni prevaranti su ranijih godina otišli korak dalje pa su svoje usluge naplaćivali toliko da su neki od njih stekli ogromno bogatstvo, a nakon otkrivanja završili su u zatvoru.