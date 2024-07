ZORICA NA MORU PLATILA KAFU 200 DINARA, RUČAK 1.200! Ovo CG mesto obožavaju zbog niskih cena, ali 1 stvar TERA turiste

Kafa u Sutomoru, popularnom letovalištu u Crnoj gori, košta 1,5 evro, dok se u restoranu može ručati po ceni od šest do 10 evra, priča Zorica iz Srbije koja se nedavno vratila sa odmora koji je provela tamo.

Međutim, iako se u Sutomoru može letovati za skromne pare, ona kaže da postoje i neke mane koje treba imati u vidu prilikom izbora lokacije za letovanje.

- Upravo sam se vratila iz Sutomora, gde sam provela 10 dana na odmoru. Dugo nisam bila u Crnoj Gori. Utisci su mi pomešani - plaža je velika, lepa, ima je za svakoga. Kamenje, šljunak, pesak - može da se bira. More je izuzetno čisto, toplo, uživala sam. Ležaljke na plaži izdaju se isključivo dve plus suncobran, to košta 10 - 15 evra, zavisi od lokacije - kaže ona.

Međutim, njoj je zasmetalo, navodi, što ne postoji mogućnost da se iznajmi samo jedna ležaljka već mora dve.

foto: Youtube/TV Vijesti

- Nemogućnost da iznajmite jednu ležaljku je jedna od gluposti koju ozbiljno zameram turističkim radnicima - kaže.

Sutomore je, priča, malo mesto, možete ga proći za pola sata s kraja na kraj.

foto: Profimedia

- Cene u restoranima su vrlo pristojne. Moje prijateljice i ja smo se hranile u restoranu gde se može pristojno ručati po ceni od 6-10 evra. Usluga je odlična, restoran je na početku šetališta kraj mora, prava primorski konoba... U hotelu kapućino i nes kafa - 1,5 evra. Sve u svemu u Sutomoru se može letovati za skromne pare. Za porodice sa decom, idealno!

Međutim, ima i stvari koje joj se, kaže, ne sviđaju...

- Tradicionalni balkanski nemar. Đubre baca gde ko stigne, a nedostaje i više ljubaznosti i predusretljivosti, posebno kod muškog dela populacije - smatra ona.