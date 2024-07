SAM PREVIO RANE, 11 DANA BIO U BOLNICI Milovan prošao pakao zbog ujeda svinje:Ostao bez dela tela! Evo šta je uznemirilo životinju

Na jugu Srbije, osim žene iz Aleksinačkog bujmira kojoj je svinja nanela brojne ujede i prelome, zabeležen je još jedan napad svinje u aleksinačkom kraju. Ovoga puta, povređen je 51-godišnji muškarac iz sela Bovan. Tom prilikom zadobio je povrede genitalija, ruke i butina. On se trenutno nalazi na kućnom lečenju, a ekipa Kurir televizije ga je posetila.

foto: Kurir Televizija

Milovan Dinić iz sela Bovan preživeo je stravičan napad svinje 19. juna, prilikom čega mu je naneta ozbiljna povreda polnog organa, testisa, ruke i butine. Napad se dogodio dok je Milovan pokušavao da pomogne povređenom prasetu.

- Pre toga sam prskao svinje protiv parazita, što je možda uznemirilo svinju. Kada sam primetio da jedno prase ima krastu na leđima, odlučio sam da ga podignem. U trenutku kada sam ga uhvatio, ono je zakvicalo. Svinja je odmah skočila na mene, bila je udaljena samo dva, tri metra. Bacila me je uz zid i ugrizla me za genitalije. Osetio sam samo bol. Udarila me je nekoliko puta, a ja sam je udarao kukom. Na kraju sam uspeo da je odvratim sipajući tečnost na nju - priseća se Milovan.

foto: Kurir Televizija

Milovanov otac, sa kojim živi, je stariji čovek i nije mogao da mu pomogne, pa je Milovan sam morao da previje rane i odveze se do lekara. Zbog ozbiljnosti povreda, zadržan je u Aleksinačkoj bolnici 11 dana.

- Kad je doktor pogledao, rekao je da to nije dobro i odmah me poslao na ultrazvuk. Videlo se da je levi testis više od pola nagnojio. Morali su da ga uklone. Rekao sam doktorima da urade šta moraju - navodi Milovan.

foto: Kurir Televizija

Milovan ističe da je svinja već ranije pokazivala znakove agresivnosti.

- Majka tog praseta je takođe bila agresivna. Svinja je prodana, ali ne odustajem od svinjogojstva jer mi je to jedan od izvora prihoda - kaže on.

Milovan je na kućnom lečenju od 30. juna i trenutno je u stabilnom stanju.

- Idem na previjanje svaka tri dana. To je deo mojih prihoda, imam žito i njive, moram nešto da radim.

03:02 KURIR EKIPA U DOMU MIŠE KOG JE SVINJA UGRIZLA ZA POLNI ORGAN: Doktor je rekao da smo morali da ga uklonimo, OVO JU JE UZNEMIRILO

Drugi slučaj ujeda svinje dogodio se 30. juna kada je svinja ujela ženu iz Aleksinačkog bujmira koja je preživela stravičan napad.

- Video sam tu ženu u bolnici, bila je u jako lošem stanju. Nadam se da će ubrzo izaći iz bolnice i biti dobro - zaključuje Milovan.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

02:16 Kuršumlijom šetala divlja svinja!