SRBINA U GRČKOJ KAZNILI SA 20.000 € I TO ZBOG-PAPAGAJA! Bizaran slučaj u letovalištu izazvao haos: Sve počelo od ANONIMNE PRIJAVE

Srbin koji je pre nekoliko dana kažnjen sa 20.000 evra zbog držanja papagaja na šetalištu, imao je potrebne dozvole za prelazak iz Srbije u Grčku, počevši od izlaska iz Srbije, prolaska kroz Severnu Makedoniju i sam ulazak u zemlju Helena.

Izvor iz Grčke navodi da je mladić radio na gradskom šetalištu oko mesec dana pre nego što je došlo do pisanja kazne od strane nadležnih institucija. Ptice, o kojima je vodio računa od kako su se izlegli iz jaja, gledao je kao članove svoje porodice.

Papagaji, kako je rečeno bili su uvek uz mladića tokom boravka u Pefkohoriju i uvek im se ophodio sa ljubavlju. Ono što ističe sagovornik jeste činjenica da niko ne zna od koga je stigla prijava po kojoj su organizacija "Animal Rescue" i iz Odreda za spasavanje i odbranu životinja postupili.

Boravio u Pefkohoriju mesec dana pre kazne

Fotografisanje sa egzotičnim pticama, naplaćivao je pet evra, a mališani i odrasli su obožavali da se druže sa arama i van fotografisanja. Utisak sagovornika je da nikome nisu smetali, kao i da niko nije imao pritužbi na njegovo prisustvo na plaži.

- On je dobar momak, došao je tu pre možda mesec dana. Ptice su stalno bile tu sa njime. Ne znam ko je mogao da ga prijavi i hajde da budemo realni - zbog čega? U zoološkim vrtovima imate ptice i životinje koje su u kavezu, zatvorene. On je are čuvao na slobodi, brinuo se o njima, mislim više nego o sebi - kaže sagovornik sa Halkidikija koji je upućen u slučaj.

Dodaje da je mladić imao potrebne dozvole za izlazak iz Srbije, tranzitni prolazak kroz Severnu Makedoniju, kao i boravak papagaja u Grčkoj. Ovo mu je bio prvi put da ptice vodi van granica Srbije. Ono što je sagovornik istakao jeste da su životinje imale i vodu i hranu na licu mesta, kao i da ih je vlasnik izvodio na korzo tek u kasnijim večernjim satima.

Sam odlazak u kamp, kako je objasnio pao je u prvi plan budući da je želeo da ptice budu okružene prirodnom, te je po dolasku u Pefkohori tražio ili kuću ili mesto gde su njegove ptice mogle da budu slobodne. Sve tokom boravka u Grčkoj, bilo je podređeno njegovim ljubimcima. Sam kamp bio je pet frendli.

foto: Shutterstock

Fotografisanje naplaćivao 5 evra U grčkim medijima prvobitna informacija je bila da je kažnjen gazda ugostiteljskog objekta, što nije tačno, ističe izvor. Zabuna je nastala usled činjenice da je mladić iz Srbije stajao na šetalištu, ispred jednog od lokala. - Kakav gazda hotela, čovek spava u kampu dole niz ulicu. Ptice, ponavljam, pored njega nisu oskudevale ni u čemu. Ja razumem zakon, volim životinje ali ono šta su njemu sve stavili na teret, ono je sramotno. Ok, ako treba kazna, napiši mu 200, 300, pa i 1000 evra, ali 20.000 je već bezobrazluk. Ovako da sprovode zakon za sve i da je za sve isti, ovo bi bio raj na zemlji. Ovako, znaju, čovek nema zaleđinu, nema pare, mora da plati. Pitam se samo zašto taj isti zakon ne sprovode kada obiju neki automobil, apartman ili ukradu našim ljudima stvari sa plaže. Ma, sramotno. Slike je naplaćivao 5 evra, a kazna 20.000 - priča besno u dahu sagovornik.

Jedina nada konzulat Srbije u Solunu

Prema njegovim rečima jedina nada momka iz Srbije koji se našao u velikom problemu leži u našem konzulatu.

- Ne znam da li im je pisao, ali sam uveren da samo oni mogu da mu pomognu jer dečko nije nikoga ubio, opljačkao, zlostavljao i šta ti ja znam. Samo je bio sa pticama na plaži. A svake godine na svim šetalištima gradova na moru, imate makar jednu osobu koja slika turiste sa životinjama. Baš od svih njih, njega da nađu i tako drakonski kazne. To je nepravda, mora nekako da mu se pomogne. Momak nije kriminalac, nije ovo zalsužio - zaključio je izvor na kraju razgovora.

foto: Shutterstock

Šta se Srbinu stavlja na teret?

Kako je saopšteno iz organizacije "Animal Rescue" unutar objave na Fejsbuku u akciji su učestvovali policijski službenici odeljenja Kasandrija, Šumske službe Halkidikija i opštine Kasandra.

"Uz savršenu saradnju svih nas, po nalogu tužioca, uklonjena su dva papagaja ara, koji su korišćeni za zaradu na plaži Pefkohori. Podneta je tužba za socijalne uslove i pasivno zlostavljanje i po nalogu tužioca. sa Halkidikija životinje su uklonjene i naravno administrativne kazne predviđene članom 14 od 4830/2021 u iznosu od 20.000€“, navodi se u saopštenju organizacije za zaštitu životinja.

Kurir.rs/Blic