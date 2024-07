VELIKI GLUMAC, VEČITI DEČAK: Kruševljani se odužili legendama svog grada - Živić i Vuković BESMRTNI na Trgu glumaca

Na jedinstvenom Trgu glumaca, ne samo u našoj zemlji, već i u čitavom regionu, mesto na kome Kruševljani odaju zasluženu počast glumačkim legendama, rodom iz Kruševca, na Dan grada Kruševca i na Vidovdan, u petak 28. juna, svoje mesto zasluženo su našli velikani srpskog glumista Milija Vuković, prvak drame Kruševačkog pozorišta, koji je čitav radni vek, preko 40 godina, proveo u Kruševačkom pozorištu i Marko Živić, rođeni kruševljanin i Prvak drame Beogradskog dramskog pozorišta.

Pored fotografija na "Prozorima sećanja" na zidu zgrade Pozorišta, svoje biste su dobili ovi glumački velikani.

1 / 7 Foto: Kruševačko pozorište

Otkrivanju bista prisustvovali su članovi porodica, predstavnici grada Kruševca i mnogobrojni građani. Upravnik pozorišta Branislav Nedić govorio o Miliji i Marku i izrazio zahvalnost za sve sto su uradili za pozorište i za svoj rodni grad. Ostaje sećanje i poštovanje, da se nikada ne zaborave.

Nedić je rekao da je Živić bio jedinstven.

- Ne samo na pozorišnoj, već i na životnoj sceni, gde je znao da pokaže sve emocije, da donese radost i posedovao je sve ono što čini jednog plemenitog čoveka. Bio je jedno veliko dete, ali i kompletno biće. Sa jedne strane poletnost i razigranost dečaka, a sa druge strane strpljivost i pronicljivost starog i mudrog čoveka. Sve što je ikada uradio bila je ubrzana škola života i bez prestanka je tragao za idejama, rešenjima i istinom. Nikada nije pristajao na nešto što je polovično ili nešto što nije do kraja izvedeno. U kome god prostoru da se nalazio, sva pažnja je odmah usmerena na njega. Znao je da pomiri nepomirljive ljude i da poveže one koji se nikad ne bi povezali. Ako je ta veština odlika čoveka, onda je Marko bio veliki čovek. Ako je ta veština odlika glumca, onda je Marko bio veliki glumac - rekao je on.

Upravnik Nedić dodaje da su prvi koraci Marka Živića počeli u zdanju pozorišta.

- Neki od njegovih poslednjih koraka su ponovo prošetali daskama ove scene. Da je Bog hteo drugačije, sigurno bi ih napravio za još dva života, pritom usmeravajući i inspirišući one koji tek dolaze. Zato danas na ovom trgu i u ovoj leji, simbolično stavljamo Marka među one koje je toliko voleo i koji su njega inspirisali i isto tako simbolično da bude onde gde je oduvek pripadao – U svom rodnom Kruševcu među svojim građanima Kruševljanima, među svojim kruševačkim kolegama glumcima i uz svoje Kruševačko pozorište - rekao je on, i dodao:

- Veliki glumac, večiti dečak.