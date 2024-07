VREME U SRBIJI ĆE BITI OPASNO, ALARMI UPALJENI ZA NEKOLIKO GRADOVA: Važno upozorenje Batuta, evo koja mesta će biti NAJKRITIČNIJA

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" upalio je narandžasti alarm za nekoliko gradova u Srbiji za ponedeljak, 8. jul, što znači da će tog dana vremenski uslovi biti u njima opasni po zdravlje. U jednom gradu ovaj alarm će se upaliti i dan ranije, u nedelju, u Bečeju. Inače, već od danas visok je UV indeks.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) je najavio da su pred nama tropski dani, a biće i tropskih noći.

U najavi toplotnog talasa "Batuta" za period do 13. jula, najpre podsećaju da je sa aspekta zdravlja ljudi, po preporukama Svetske zdravstvene organizacije, toplotni talas pojava od najmanje tri uzastopna dana kada je maksimalna dnevna temperatura vazduha iznad definisane kritične vrednosti.

- Na osnovu najnovijeg prognostičkog materijala u narednih 10 dana postoje uslovi za pojavu toplotnog talasa na području južnobačkog okruga od 7. do 13. jula, severnobačkog, severnobanatskog i srednjebanatskog okruga od 8. do 13. jula, kao i južnobanatskog okruga od 8. do 10 jula. Prognozirane vrednosti maksimalne dnevne temperature vazduha biće u kategoriji veoma opasne pojave 10. jula na području južnobačkog i severnobačkog okruga, kao i 13. jula na području južnobačkog okruga - navodi se u biometeorološkoj prognozi Instituta "Batut".

Dodaje se da će opasne maksimalne dnevne temperature vazduha biti 10. i 13. jula i u Beogradu.

Svoju tabelu upozorenja "Batut" je podelio u 4 boje - zelenu, žutu, narandžastu i crvenu.

Narandžasti alarmi upaljeni u 5 mesta

Po najnovijoj tabeli, narandžasti alarm u nedelju se pali u Bečeju a u ponedeljak u:

Bečeju

na Paliću

Kikindi

Zrenjaninu

Vršcu

Narandžasta polja u "Batutovoj" tabeli znači da se u tim mestima očekuje vreme rizično po zdravlje.

- Povećana verovatnoća za nastupanje različitih manifestacija toplotnog stresa, naročito kod osetljivih populacionih grupa - mala deca, trudnice, stari, hronično oboleli pacijenti. Pod posebnim rizikom su osobe sa narušenim integritetom svih slojeva kožnog tkiva, odnosno poremećajem mehanizma evaporacije nagomilane toplote (opekotine) - navodi se na sajtu "Batuta".

Mere lične zaštite

Odeća bi trebalo da je napravljena od laganih letnjih materijala svetle boje, a čija struktura dopušta propustljivost vazduha i omogućava uspešnije odavanje toplote

Redovna rehidracija u toku celog dana, nevezano za stepen fizičke aktivnosti ili osećaj žeđi

Ukoliko se radi o starijoj populaciji ili nezaposlenima, sve teže kućne poslove (pranje rublja, tepiha, zavesa...) trebalo bi obavljati u hladnijoj polovini dana (jutro, veče).

Bez preke potrebe, ne bi trebalo napuštati dobro klimatizovan zatvoreni prostor za sve vreme trajanja povišene spoljne temperature.

Ukoliko je to neizbežno, obezbediti redovnu rehidraciju u toku boravka na toplom.

Posebnu pažnju treba obratiti na održavanje lične higijene, zatim na higijenske uslove u toku pranja voća i povrća kao i na samu pripremu hrane, jer u uslovima kada je organizmu neophodno besprekorno funkcionisanje sistema termoregulacije, svaka dehidracija, nastala kao posledica alimentarne intoksikacije praćene dijarejom, dodatno bi komplikovalo zdravstveno stanje osobe koja je pretrpela bilo koje od navedenih kliničkih manifestacija toplotnog stresa.

U većini ostalih gradova upaljen je žuti alarm koji nagoveštava potencijalno opasne vremenske uslove.

Upalio se i UV indeks

I UV indeks se pali. On će već danas biti vrlo visok u:

Somboru

Novo Sadu

Loznici

Sremskoj Mitrovici

Beogradu

Smedrevskoj Palanci

Velikom Gradištu

na Crnom Vrhu

u Prizrenu

U subotu i nedelju crveni UV indeks odnosno vrlo visok biće u svim mestima u zemlji, a najveće zračenje biće u Sjenici u nedelju, gd eje prognoziran UV indeks 10.

Toplotni udar najteža komplikacija toplotnog stresa

Toplotni udar se smatra najtežom komplikacijom termičkog odnosno toplotnog stresa, koja zahteva neodložnu medicinsku intervenciju. Do ovog stanja dolazi u uslovima povišene ambijentalne temperature i visokog procenta relativne vlažnosti vazduha (>70%), kao i male brzine strujanja vazduha.

Krajnji ishod pokušaja kompenzacije poremećenog sistema termoregulacije je njen potpuni kolaps, što rezultira prestankom odavanja toplote evaporacijom znoja, usled čega koža postaje suva i topla, a telesna temperatura prelazi 40 stepeni.

Simptomi:

Povišena telesna temperatura koja prelazi 40 stepeni

Kod 50 do 75 odsto obolelih konstatovan je prestanak znojenja

Suva i topla koža

Ubrzana srčana radnja

Osećaj izgubljenosti, drhtanje, iritabilnost, sve do mentalne konfuzije

Zaposlene koji postanu iracionalni ili konfuzni, ili pak izgube svest u toku rada obavezno bi trebalo smatrati žrtvom toplotnog udara, što zahteva urgentnu medicinsku pomoć.

Do pružanja medicinske pomoći trebalo bi učiniti sledeće

Dislocirati obolelog u hladniji prostor

Ukloniti višak odeće

Ovlaživati kožu vodom

Izložiti kožu jačem vazdušnom strujanju.

Simptomi sunčanice, toplotnog udara i iscrpljenosti: Glavobolja se javlja kod sva tri stanja.

