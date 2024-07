"IMAMO KRIZU RODITELJSTVA, A DIREKTORI ŠKOLA SU NEKOMPLETNI" Stručnjaci šokirani: Danas policajac čuva nastavnike od roditelja

Kraj školske godine za nama obeležio je niz fizičkih napada na profesore u srpskim školama. U nameri da se tome stane na put, Ministarstvo prosvete donelo je, u saradnji sa Vladom Srbije, niz mera.

Od septembra, između ostalog, za napad na službeno lice u obrazovnoj ustanovi moći će da se dobije i do tri godine zatvora.

foto: Shutterstock

Krivični zakonik očekuju izmene, zahvaljujući kojima će prosvetni radnici uživati veću zaštitu. Napad na zaposlene u obrazovanju smatraće se posebnim krivičnim delom.

Gosti jutarnjeg programa Kurir televizije koji su diskutovali o ovoj temi bili su Milorad Antić, predsednik Foruma srednjih stručnih škola i Dragi Lukić, član Veća za obrazovanje na Gradskoj opštini Vračar.

Lukić se osvrnuo na nasilje koje roditelji sprovode nad nastavnicima kada su u pitanju ocene njihove dece:

- Još iz vrtića, iz okruženja, komšije, dakle vidi se kakav je status neke porodice, a još od malena se vidi problem, a svaki kraj, svaka škola ima nekih vaspitnih problema, ili je nefukcionalna porodica ili nekompletna. U generaciji od 100 đaka, uvek se nađe nekolicina koja već od prvog razreda kreće sa problemima. Potom se još nekome dogodi, pubertet, i upravo bi tu trebalo biti mehanizma. Trebalo bi napraviti neke mere. Strašno je da u školi policajac čuva nastavnike od roditelja, a da je nekada išao ulicom uz sve poštovanje, skidali se šeširi da bi se pozdravili nastavnici. Mora i država da uradi mnogo, moramo nastavničke fakultete da osnažimo i da ih dobri đaci upisuju. Takođe, u ovakvim situacijama, uvek kritikujem porodicu, kako im pomoći ako štrči, kako obuzdati dete koje pravi probleme već u ranim razredima. Imamo krizu roditeljstva, ne znaju kada dete spava, ni kada ustaje.

Antić je zamerio mnogim današnjim stvarima, poput upotrebe telefona na času i slabe zainteresovanosti za kadrove u školama zbog manjka finansija:

- Izmene zakona ne donose ništa epohalno. Zadnji put je Kipar zabranio upotrebu telefona u školama. Kod nas nemate pravo da oduzmete telefon, roditelj će odmah napadački reagovati. Takođe, saradnja škole i roditelja je minimalna, a naročito u trogodišnjim i srednjim stručnim školama. Mora da se poveća aktivnost škola, raznih sekcija, sportskih, dramskih, a toga nema. Mislim da postoji interesovanja za to, ali iskreno, to slabo funkcioniše. Direktori škola bi trebalo da budu kompletniji, da znaju prava, finansije, međuljudske odnose... To se izgubilo, možda zbog finansijske situacije.

Kurir.rs

