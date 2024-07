Informacija koja je sigurno oduševila roditelje ovih dana je da će iznos za rođenje prvog deteta biti povećan na 500.000 dinara, a za drugo dete na 600.000 dinara.

A osim ovoga, ministarka za brigu o porodici i demografiju Milica Đurđević Stamenkovski najavila je i uskoro poslati prеdlog Ministarstvu zdravlja da bеsplatna budе i vantеlеsna oplodnja za trеćе dеtе.

foto: Zorana Jevtić

Kada će sve ovo biti realizovano odgonetnula je Milica Đurđević Stamenkovski u jutarnjem programu Kurir televizije.

- Želela bih da obavestim javnost o tome kako će budući roditelji moći da ostvare svoja prava i na koji način zamišljamo izmene zakona o porodici. Dakle, predsednik Republike je najavio da se ide na povećanje roditeljskog dotaka, a naša država ima najveći taj kapital od država Balkana. Mađarska, kao dobar primer zemlje koja je angažovala celokupan državni aparat o brizi roditelja, ima manji dodatak, nego Srbija. To pokazuje da smo mi zaista prepoznali da su porodica, dakle uopšte biološki opastanak nacije, pred velikim izazovom. Podaci demografa nisu ohrabrujući, o tome treba otvoreno da govorimo i alarmiramo pažnju kako bismo pružili odgovor - započela je Stamenkovski.

Ministarka je konkretnije pričala o planu i programu novčanog povećanja.

04:08 500.000 DINARA ZA PRVO DETE BI TREBALO DA SE REALIZUJE 1. OKTOBRA! Stamenkovski za Kurir televiziju iznela SVE informacije

- Znam da roditelji nestrpljivo isčekuju da izmene zakona stupe na snagu, ali neophodno je da to znate, kako procedure nalažu, prođe određene nivoe kako bismo mogli da u određenom trenutku opredelimo iznos od 500.000 za prvo, 600.000 dinara za drugo, a nešto kasnije ću reći i za izdvajanja za treće i četvrto dete, jer nismo želeli da roditelji koji dobijaju treće ili četvrto dete ostanu uskraćeni za povećanja i pokušavali smo da nađemo mehanizam kako i njima da izađemo u susret. Dakle, iznos koji je do sada bio na snazi za rođenje prvog deteta je 371.614, dakle više od 370.000. Nakon julskog usklađivanja koje imamo na osnovu inflacije i koje se obično obračuna sredinom jula meseca, kada se usklade svi podaci i kada se proceni koliko će se taj iznos povećati, biće 386.051 za rođenje prvog deteta, ali mi ne želimo da roditelji u Srbiji čekaju ta postepena usklađivanja, jer bi na taj način do iznosa od 500.000 dinara stigli praktično tek za tri godine, što je proces - rekla je Stamenkovski, pa nastavila:

- Želeli smo da odmah jednim krovnim iznosom izjednačimo roditelje, da ne diskriminišemo bilo koga i taj iznos od 500.000 dinara prema našim očekivanjima bi otprilike trebalo da stupi na snagu 1. oktobra. Ja ovo sada govorim orijentaciono. Javnost bi trebalo da zna da nama sledi javna rasprava. Kao ministar za brigu o porodici i demografiju tražila sam od svog tima da urgentno pripremi sve ove izmene zakona i u zaista političku volju i predsednika Republike i predsednika Vlade, mi ćemo verovatno tokom leta već imati javnu raspravu.

Kurir.rs

