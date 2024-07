ČETIRI DANA ZABAVE U ZNAKU "LILA-LO" FESTIVALA: U organizaciji TOGL od 11. do 14. jula

LOZNICA – Loznica, Tršić i Banja Koviljača biće od 11. do 14. jula biće mesto dobrog raspoloženja, zabave, pesme i igre zbog sedmog ‘‘Lila-Lo’‘ festival koji priređuje Turistička organizacija grada Loznice (TOGL). Kako je juče saopštila medijima Snežana Perić, direktorka TOGL, festival afirmiše, pre svega, stvaralaštvo mladih kojima je i namenjen, a cilj je da se uz predstavljanje običaja lilanja i samog festvala na najbolji mogući način predstavi Loznica.

- Imamo najavu dolaska velikog broja turista baš u vreme trajanja festivala koji najveću podršku ima od gradske uprave, ovdašnjih ustanova, više od sto volontera koji žele da pomognu, a ove godine uz nas je i Ministrastvo turizma i omladine. Novost je da je TOGL uspostavila saradnju sa platformom ‘‘Srbija stvara muziku’‘, a ove godine promovišemo sugrađanina pijanistu Igora Draževića koji je doktorirao na Akademii muzičkih umetnosti u Beogradu i radi u Operskom studiju Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. On će održati koncert sa osam mladih operskih pevača u Kur-salonu u Banji Koviljači, na Petrovdan – kazala je Perićka najavljujući bogat program tokom festivalskih dana.

1 / 6 Foto: Kurir/T. Ilić

Programi počinju 11. jula u ‘‘Lila-Lo ulici’‘,kod Vukovog doma kulture, sledi izložba fotografija i promocija knjige ‘‘To je bilo neko lepše i srećnije vreme’‘ Dragana Teodorovića Zeke u Galeriji Mina Karadžić. Mnogi Lozničani biće od osam uveče u porti Pokrovske crkve gde će tradicionalno biti zajedničko lilanje, a sat kasnije sledi svečano otvaranje festivala i na šetalištu koncert svetski poznatog ‘‘Barselona Džipsi Balkan orkestra’‘. Na Petrovdan, će osim konceta u Kur-salonu biti održana smotra folklora ‘‘Sastanak’‘ i ‘‘Kolo za dukat’‘, a u dvorištu Tehničke škole od devet uveče nastupaju izvođači sa platforme ‘‘Srbija stvara muziku’‘, Zhiva, odnosno Iva Pažin, bend ‘‘Keni nije mrtav’‘ i hip-hop muzičar Rouzi, odnosno Miloš Simić. Trećeg festivalskog dana sve se dešava u Tršiću gde će biti ‘’Lila- Lo promenada’’, brojne dečije radionice, izložba ‘‘Ukras muškog lica-brk’‘ i takmičenje ‘‘Brkovi po Vuku’‘ gde pobednika očekuje nagrada od 50.000 dinara. Posetioci će videti ‘‘Šćepine vragolije -bajs priče’‘, a od 20 časova na Saborištu se peva ‘‘Lila ramonda’‘, jer nastupa Teja Dora, ovogodišnja predstavnica Srbije na ‘‘Pesmi Evrovizije’‘.

Sat kasnije stižu ‘‘Who See’‘, duo koji čine Nojz i Deduh, a od deset klabing atrakcija regiona Luton i Šćepa. Festival se završava u nedelju (14.7.) kada lozničko Omladinsko pozorište od sedam sati uveče igrai predstavu ‘‘Kapetan Džon Piplfoks’‘, a u osam će slovenačka žonglerska skupina Čupakabra izvesti interaktivni vatreni šou ‘‘School for Dragons’‘ posle čega će svečano biti spuštena zavesa na ‘‘Lila-Lo’‘ druženje. U TOGL kažu da će sve biti gotovo do 21 čas kako bi ljubitelji fudbala mogli da gledaju finale Evropskog prvenstva. U pratećem programu festivalskih dana biće priređivane izložbe, bioskop na otvorenom, etno-bazari i prodajna izložba zanatskog piva. Ove godine će u sredu, dan pre početka manifestacije, na šetalištu, od 18 do 21 čas, biti priređeno ‘‘zagrevanje’‘ za festival, deljeni pokloni, biće i džuboks kutija za novi vid promocije fotografisanja, a posetici će moći da budu učesnici programa.

Inače, organizatori ističu da je ulaz na sve događaje ‘‘Lila-Lo’‘ festivala besplatan.

Kurir.rs/T.Ilić