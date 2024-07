LENA (10) NAJMLAĐI BUREK MAJSTOR U SRBIJI: Njena veština zadivljuje, ali ima i onih koji to kritikuju, evo i zašto (FOTO)

Testo pripremljeno. Mast spremna. Fil od sira i jaja na stolu. Vešte ruke desetogodišnje Lene Kljajić iz Obrenovca razvlače testo kao od šale. Kora klizi preko ruku, pa visoko preko glave. Tanko, providi se. Ređaju se kore napunjene filom u tepsiju, pa u pećnicu.

Ovako je mala Lena, najmlađi burek majstor u Srbiji, za ekipu Kurira pripremila pitu savijaču, kao od šale, da nam pokaže da i to zna da napravi sa svojih deset leta. Ide u četvrti razred obrenovačke osmoletke "Jovan Jovanović Zmaj", a od pete godine je počela da mesi peciva. Sa osam je već napravila i prvi burek! Ima svoju belu uniformu, crnu keceljicu i maramu. Dve pletenice na glavi.

- Veštinu sam naučila od mog tate. Stalno sam ga posmatrala kako razvlači kore i baca ih preko glave. Htela sam da probam i ja. Godinu dana mi je trebalo da savladam sve to i napravim prvi burek. Sada mi za jednu tepsiju treba oko 15 minuta - kaže nam Lena i dodaje:

- Dnevno u pekari provedem oko sat vremena. Volim ovo i volela bih i da nastavim time da se bavim. Čak i mlađoj sestri pokazujem neke trikove. Nekad od mušterija dobijem i džeparac, po 50 ili 100 dinara, pa imam svoju ušteđevinu. Moji drugari su oduševljeni, podržavaju me, a učiteljica je ponosna na moj napredak.

Ova mlada majstorica priznaje i da ne voli mnogo da uči, ali je vrlodobar đak. Svakako, u školi je poznata po svom zanatu.

- Kad je počela da mesi testo, nismo bili za to jer mora da uči, škola je na prvom mestu. Međutim, insistirala je na tome, izrazila interesovanje i pokazalo se da joj dobro ide, ali ona to ne radi za prodaju. Istina, dolaze mušterije koje su čule za nju i traže Leninu pitu, a to je za mene kao majku lep gest i prija mi - kaže sa osmehom mama Slađana Kljajić (42).

Priseća se i da je Lena već sa pet godina dolazila u kuhinju i pokušavala da pravi sitna testa. Dobro joj je išlo.

Čudo od deteta Lena trenira fudbal Desetogodišnja Lena kaže i da voli da igra fudbal i da je nedavno počela da trenira. Lena sa mamom Slađanom foto: Privatna Arhiva - Volim da igram fudbal, ali pravljenje bureka je dosta teže - smeje se Lena, dok mama kaže da će njena ćerka biti dobar sportista i da su treneri fascinirani njome.

- Hoće da nasledi porodičnu tradiciju. Moj otac je bio pekar, deda od njenog tate takođe, pa evo, tata i ona. Ovaj posao treba da se voli da bi mogao da se radi i volela bih samo da im to jednog dana ne postanje opterećenje, nego da se prenosi s kolena na koleno ako već žele.

Majka ističe i da je bilo dosta negativnih komentara kad su ljudi čuli za desetogodišnju devojčicu koja u pekari mesi burek.

- Mi dete ne teramo da radi i ona ne radi za prodaju, sama želi da nekad pomogne ocu, nekad napravi pitu za nas i lepo je što je takvo dete. Mi smo ponosni na nju i smatramo da svako dete treba da se pronađe u nečemu. Većina ljudi je ipak oduševljena njome. Čovek iz Splita je nedavno došao na motoru samo da je vidi i upozna. Čekao je da završi časove u školi samo da bi popričao s njom.