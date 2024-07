SPREMITE SE ZA UŽARENI JUL! Čekaju nas EKSTREMNE VRUĆINE: Oprez biće i sparno! Od ovog datuma se očekuje ZAHLAĐENJE i nevreme

Posle nevremena koje je pogodilo Srbiju i pada temperature, stigao je i toplotni talas. Narednih dana očekuje se jačanje anticiklona, uz dotok vrlo toplog vazduha, napominje Marko Čubrilo, meteorolog amater.

"Narednih dana uglavnom pretežno sunčano i sve toplije. Do kraja nedelje noći dosta prijatne, dok će se dnevni maksimum kretati od +24 do +31 stepen Celzijusa. Od nedelje još toplije uz vrlo tople noći i visoke maksimume koji bi se uglavnom kretali od +33 do +39 stepeni Celzijusa.

Ređe pojave pljuskova i nepogoda može biti oko 8. jula, dok su nešto češće nestabilnosti uz blago osveženje moguće oko 12. jula"- najavio je Čubrilo.

Jače pogoršanje vremena i osveženje se, kako navodi, trenutno se ne očekuje pre druge polovine meseca, a meteorološki modeli koje prati sugerišu da se sve do oko 16. jula očekuje vrlo toplo vreme uz povremene nestabilnosti.

Čubrilo uvek napominje da su svi izneti podaci i procene rezultat njegove obrade i tumačenja numeričkih modela.

Biće i sparno

"Afrika naša svakodnevica i naša realnost zimi i leti, iz dan u dan sve toplije a od srede 10. jula temperatura vazduha u hladu izjednačiće se sa našom telesnom i kretaće se između 35-39 stepeni, oprez biće i sparno", najavio je Ivan Ristić.

Prve najava mogućih nepogoda sredinom jula

"Od 13. do 20. jula ponovo nestabilan period ali i manji pad temperatura koje će se sledeće nedelje kretati od 32-37 stepeni. Datumi se poklapaju sa prošlogodišnjim superćelijskim olujama koje su bile 13. i 19. jula. Uživajte ovih nedelju dana u mirnijem vremenu jer od subote 13. jula u popodnevnim časovima dolaze ponovo oblaci koji će usloviti pljuskove kiše, grmljavine ponegde grad i nepogode pratimo situaciju", piše Ristić.