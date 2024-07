IZGUBIO SLUČAJ ZBOG "IDIOTA": Bizaran spor protiv države Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu

Među bizarnijim slučajevima koji su se u poslednje vreme našli pred Evropskim sudom za ljudska prava (ESLjP), bile su i dve predstavke koje je u ime advokata Tatjane Petrušić i Ivice Petrovića, koji su tužili Srbiju jer nije htela da im nadoknadi troškove pravnog zastupanja pred Ustavnim sudom, uložio njihov zastupnik.

Priča bi bila sasvim uobičajena da taj zastupnik, iznerviran odgovorom Vlade Srbije na njegovu predstavku, nije upotrebio uvredljive reči, pa mu je sud u Strazburu, kako se vidi iz dokumenata koje je objavilo Državno pravobranilaštvo, predstavke odbio!

foto: Profimedia

Uvredljiva reakcija

Naime, advokata je iziritiralo to što je u odgovoru Vlada navela da bi, da mu je isplaćena naknada, to dovelo do toga da podnosioci sa pravnim zastupnikom budu u povoljnijem položaju nego oni koji su se sami zastupali. Podnosilac predstavke je na ovo odreagovao rečima da je to "moglo da napiše samo lice bez iskustva u advokaturi ili idiot"!

Vlada Srbije na ovo je uložila prigovor zbog nepoštovanja i upotrebe uvredljivog jezika, konstatujući da je reč "idiot" neprihvatljiva, gruba i uvredljiva, kao i da je advokat, koristeći je, pokazao nepoštovanje ne samo prema tuženoj državi, već i prema Sudu. Zato je tražila da ESLjP njegove predstavke proglasi neprihvatljivim zbog zloupotrebe prava na predstavku.

Evropski sud je zatim pozvao podnosioca da odgovori na prigovor Vlade. On je mogao, prema pravilima ESLjP, da povuče uvredljiv jezik i izvini se, kao i da se tokom postupka uzdrži od dalje upotrebe provokativnog i vređajućeg govora. U tom slučaju predstavka bi morala da bude prihvaćena. Ovaj zastupnik, međutim, to nije iskoristio.

OPADA BROJ ŽALBI Poravnanje, dobra praksa Pre jednu deceniju protiv Srbije je pred Evropskim sudom za ljudska prava bilo značajno više predstavki. Tako je na kraju 2012. godine u radu ESLjP bilo ukupno 10.053 "žalbi" protiv naše zemlje, a na kraju 2013. čak 11.230. Broj počinje da pada sa odbacivanjem velikog broja slučajeva tzv. ratnih dnevnica, kao i sa zaključenjem poravnanja u predmetima u kojima Sud ima dobro ustanovljenu praksu.

foto: EPA

U epilogu Sud je, kako je navedeno u dokumentima Državnog pravobranilaštva Srbije, procenio da rečju "idiot" zastupnik direktno napada predstavnika tužene države, pa su samim tim ispunjeni uslovi da mu predstavka bude odbačena.

Kritika i sarkazam može

Osporeni jezik je, prema oceni ESLjP, prekoračio granice "normalne, građanske i legitimne kritike". Sud, inače, dozvoljava "oštar, polemičan ili sarkastičan jezik", ali samo dok ne pređe pomenute međe.

Zaključno sa 31. decembrom prošle godine, pred ESLjP bilo je u radu 1.550 predmeta protiv Srbije, što je za 400 manje u odnosu na 2022. Najveći broj (više od 80 odsto) odnosio se na društvena preduzeća i povredu prava na suđenje u razumnom roku i prava na imovinu zbog neizvršenih domaćih sudskih odluka.

Kurir.rs/ Novosti/ S.Đ.

Bonus video:

06:21 MOGU LI ADVOKATI DA ODBIJU SILOVATELJE I UBICA? Božilović: Profesionalni kodeks to ne dopušta! Mi branimo čoveka, a ne delo