OVE DVE STVARI NA VRUĆINI BUKVALNO MOGU DA VAS UBIJU Oglasili se lekari: Čeka nas pakao!

Konzumiranje alkohola tokom leta i skakanje u hladnu vodu može biti smrtonosno, upozoravaju lekari!

U Srbiji se ove nedelje očekuju paklene vrućine uz dnevne temperature do 40 stepeni i tropske noći kada se živa na temometrima neće spuštati ispod 20. podeoka. Mnogi građani spas od žege traže na kupalištima, bazenima, rekama i jezerima gde se često okrepe i utole žeđ hladnim pićem ili alkoholom, čije konzumiranje može biti opasno.

Dr Biserka Obradović kaže za Kurir da pored alkohola treba izbegavati i napitke koji sadrže kofein poput energetskih pića jer se ponašaju kao diuretici i dodatno izbacuju tečnosti iz organizma.

foto: Kurir/T.Ilić

- Imamo sunce kao prirodni diuretik gde organizam da bi se rashladio širi krvne sudove, pada pritisak, znojimo se, gubimo tečnost i još ako na sve to dodamo alkohol doći će do većeg pada pritiska, a ako već imamo nizak pritisak, može doći do vrtoglavice, glavobolje i kolapsa. Kolaps neće biti posledica pijanstva već pada krvnog pritiska. Mnogi se tokom leta rahlađuju hladnim pivom, džinom ili viskijem sa ledom i sve to je jako pogrešno, još ako na sve to osoba uskače u vodu to može biti kobno. Primera radi 2010. godine se u Rusiji utopilo oko 230 ljudi koji su pili votku i uskakali u vodu. Ako hoćemo baš da unosimo alkohol to bi moglo ali nakon kupanja i plivanja kada hoćemo samo da se družimo - objasnila je dr Obradović.

foto: Zorana Jevtić, Privatna arhiva

Podseća i da se leti treba rashladiti mlakim napicima.

- To su voda, čajevi, limunada, a nikako hladni napici jer time podstižemo konta efekat. Posle ručka možete popiti čašu crnog vina jer može da podigne pritisak i to ako ne vzite i sedite kod kuće.

foto: Zorana Jevtić

Lekari iz beogradske Hitne pomoći i dalje upozoravaju na veliki broj alkoholisanih građana. Dr Danijela Jevtić rekla je da su u noći između subote i nedelje imali 21 poziv sa javnog mesta i da je bilo čak i preloma nosa.

- Imali smo četiri infarkta, svi su prevezeni u angiosale. Bilo je i mnogo kolapsa, dominirali su hronični pacijenti, bilo je i mnogo hipertenzija i dosta stomačnih tegoba. Imamo znake funkcionalnog poremećaja stomaka, trovanja hranom - kazala je dr Jevtić za RTS i savetovala umerenost u uzimanju hrane i dosta tečnosti tokom paklenih dana:

foto: TV Pink printscreen

Vreme narednih pet dana Dan Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak

Minimalna temperatura 23 23 24 25 25

Maksimalna temperatura 35 36 38 39 40 * RHMZ

- Treba uzimati više puta manje obroke, ne jesti kasno, biti umeren i u piću i u izlaganju suncu, kao i u fizičkim naporima. U ovom periodu ima i mnogo padova sa drveta, uglavnom su to starije osobe koje ne umeju da odmere svoje mogućnosti i da se usaglase sa njima.

Bonus video:

05:02 OVO SU NAJČEŠĆI UZROČNICI SAOBRAĆAJNIH NESREĆA, A ALKOHOL JE SAMO JEDAN OD NJIH! Danas mnogi prave reprizu 1. maja, VOZAČI OPREZ!