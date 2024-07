PORODIČNO PUTNO OSIGURANJE ZA GRČKU KOŠTA I DO 12.000 DINARA: Ali u ove 25 zemlje može se i bez polise sa jednom potvrdom

Ukoliko boravite turistički u Grčkoj, poželjno je da uplatite i polisu putnog zdravstvenog osiguranja, da vas ne bi bolela glava zbog enormnih bolničkih troškova ako do njih dođe!

Sa druge strane, ukoliko planirate boravak u Turskoj, Italiji, Crnoj Gori, Tunisu ili Bugarskoj, putno osiguranje ne morate kupovati s obzirom na to da sa ovim zemljama Srbija ima međunarodni sporazum o uzajamnom pružanju hitnih medicinskih usluga!

Ali pre odlaska u ove zemlje, neophodno je ispoštovati i određenu proceduru, koja i nije baš jednostavna. S toga i ne čudi što se naši građani pre odlučuju da uplate polisu putnog zdravstvenog osiguranja nego da pribave dvojezični obrazac.

Cene šarenolike

Inače, cene polisa putnog osiguranja su šarenolike, a zavise od destinacije, trajanja putovanja i visine rizika. Recimo, za tročlanu porodicu cene zdravstvenog osiguranja za 10 dana u Grčkoj kreću se od 3.200 do 11.900 dinara, dok bi četvoročlanu porodicu putno osiguranje koštalo od 3.400 pa do 12.000 dinara. Cene individualnog putnog osiguranja za 10 dana letovanja kreću se od 1.150 do 5.150 dinara.

Možete proći i besplatno, jer Srbija ima bilateralni ugovor o socijalnom osiguranju koji obuhvata i oblast zdravstvenog osiguranja sa čak 25 zemalja, što je pet zemalja više nego lani.

ZA OVE ZEMLJE NIJE POTREBNA POLISA Austrija

Belgija

Bosna i Hercegovina

Bugarska

Holandija

Italija

Luksemburg

Mađarska

Severna Makedonija

Nemačka

Rumunija

Slovačka

Francuska

Hrvatska

Crna Gora

Češka

Slovenija

Turska

Tunis

Poljska

Velika Britanija

kanadska provincija Kvebek

Danska

Norveška

Švedska

- Da bi za vreme boravka u inostranstvu mogli da koriste pravo na hitnu medicinsku pomoć o trošku RFZO, osiguranici pre polaska na put treba da dobiju mišljenje izabranog lekara kojim dokazuju da ne boluju i da u poslednjih 12 meseci nisu bolovali od akutnih ili hroničnih bolesti za koje je potrebno duže ili stalno lečenje, odnosno da nisu u stanju koje bi ubrzo po dolasku u inostranstvo zahtevalo duže lečenje i hospitalizaciju - objasnili su iz RFZO za Kurir.

Mišljenje lekara

Mišljenje lekara i važeću karticu zdravstvenog osiguranja treba dostaviti nadležnoj filijali RFZO, koja će vam izdati potvrdu (dvojezični obrazac) s kojom idete na put, a koja važi 90 dana.

- Pre nastanka osiguranog slučaja, potrebno je da osiguranici predaju potvrdu (dvojezični obrazac) nosiocu inostranog zdravstvenog osiguranja u mestu boravka, koji će im izdati dokument na osnovu kojeg imaju pravo na hitnu medicinsku pomoć u ustanovama iz sistema javnog zdravlja države u kojoj borave. Osiguranik RFZO eventualno plaća participaciju - navode u RFZO i dodaju:

- Za osiguranike koji putuju u Poljsku i Veliku Britaniju potrebna je samo zdravstvena kartica i putna isprava. Osiguranici koji putuju u Dansku, Norvešku i Švedsku sami plaćaju troškove pruženih usluga, uz važeću zdravstvenu karticu i putnu ispravu, a plaćene iznose refundira im matično osiguranje uz prateću dokumentaciju.

Slučajevi u kojima važi potvrda RFZO: za turističko putovanje

za službeni put

kad je osiguranik upućen od strane poslodavca na stručno usavršavanje ili specijalizaciju, na školovanje

kad osiguranik putuje na školovanje ili stručno usavršavanje koje finansira sopstvenim sredstvima

potvrda ne pokriva ciljano lečenje u inostranstvu

Istakli su i da osiguranik RFZO ima pravo na hitnu medicinsku pomoć o trošku RFZO i u državama s kojima Srbija nema sporazum o socijalnom osiguranju, ali je u tom slučaju potrebno da, uz potvrdu pribavljenu pre odlaska na put, sam plati troškove pružene medicinske usluge, a po povratku u zemlju podnosi RFZO zahtev za naknadu troškova, uz prilaganje originalne računske i medicinske dokumentacije.

