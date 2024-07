SRBIN I GRK OPLELI PO NAŠIM TURISTIMA NA MORU "Ceo dan piju 1 kafu, uzmu ležaljke, donesu frižider, a onda... " Svi gledaju u njih

Sezona letovanja je počela i mnogi naši građani uveliko uživaju na moru, dok ima i onih koji se tek pripremaju.

Većina naših turista letuje u Grčkoj gde obično odlaze u sopstevnoj režiji. Najveći procenat njih odseda u apartmane i na put ponese i nešto hrane od kuće da imaju bar za prvih nekoliko dana. I dok većina građana letuje na ovaj način ima i pojedinaca kojima takvo letovanje smeta, a nije nepoznato i da se ugostitelji na primorju žale na neke od njih.

- Letovali smo u Grčkoj ove godine i na plaži je bilo dosta Srba. Većina nas bira plažu bez ležaljki ili ako idemo na onima sa ležaljkama obavezno iznajmimo. Imali smo tu sreću da se iznajmljivanje nije naplaćivalio već smo dve ležaljke i sunbcobran dobijali uz piće ili kafu. Piće na plaži košta od tri evra pa naviše, u zavisnosti ko šta uzima.

- Tu na plaži smo često i ručali jer nas je mrzelo da idemo do apartmana. Međutim, ima i onih ljudi koji su ceo dan na plaži, ali ponesu svoju hranu iz apartmana i tu ručaju da se ne bi vraćali - kaže nam Srpkinja kojoj je zasmetao razgovor našeg turiste i Grka, a nama je prepričala kako je on izgledao:

- Upravo to je razbesnelo jednog Srbina i Grka koji je radio na plaži. Smetali su mu ljudi koji dođu, uzmu ležaljke i ceo dan provedu na tom mestu uz samo jedno piće. Grk mu se žalio da neki od njih ceo dan piju samo jednu kafu koja košta tri evra, donesu čak i svoju vodu, frižider u kome je ceo pripremljen ručak i jedu na plaži. Za tri evra oni imaju komplet ležaljki na plaži, kaže on da to nema nigde.

- Ovaj naš je to potvrđivao i govorio kako ga to izluđuje i kako ih samo posmatra na plaži odnosno svi gledaju samo u njih. Mene je nervirao taj njihov stav i što zabadaju nos u tuđe dvorište i tuži tanjir. Svako letuje onako kako voli i kako može, nema potrebe za tim - oštra je naša građanka.

