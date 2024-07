"UVEK KOD SEBE IMAJTE OVO, TO JE PRVA POMOĆ AKO VAS ZMIJA UGRIZE" Najpoznatiji zmijolovac u Srbiji: Sada je vreme kad ulaze u kuće

Najpoznatiji zmijolovac u Srbiji, Vladica Stanković, golim rukama hvata ove gmizavce, a njegovi snimci svake godine iznova nas iznenade. Nakon što je dečaka (4) ujela zmija otrovnica u Leskovcu, dok se igrao blizu kuće, mnogi su se zapitali da li zaista treba da se zabrinemo. Vladica Stanković otkrio je da je ova sezona udarna za njega, a snimci koje nam je poslao dokazuju koliko posla ima.

Podsetimo, četvorogodišnji mališan se ispred kapije porodične kuće u selu Draškovac kod Leskovca igrao ujutru 24. juna sa sestrama i odjednom je vrisnuo, a njegva majka je čula vrisak i brzinm munje izletela iz kuće. Imala je šta da vidi – crnu zmiju kako se uvlači u zid. Kasnijom analizom utvrđeno je da je zmija bila otrovna.

- Kada je vrućina i kad ima puno žege, zmije se zavlače i zato ih nema toliko na vidnim mestima. To je ovaj period kada pretežno ulaze u kuće. Ja sam ih nalazio u bunarima, u kamenu, znaju da se zavuku i u automobile. Kada vidite zmiju ne treba paničiti, one su uglavnom neotrovne, možda u 5% slučajeva ustanovi se da su otrovne, kao kod ovog slučaja u Leskovcu. Ako već dođe do toga da zmija ujede, ljudi treba da znaju da odrade prvu pomoć, i onda treba da istisnu otrov, kao kada cedimo bubuljicu. Uvek savetujem da ljudi kod sebe imaju neki presing koji će sažvakati kako bi on što brže reagovao i onda naravno najvažnije je otići u prvu zdravstvenu ustanovu - kaže Vladica.

Iako se zmije sada skrivaju, čini se da se ljudi u poslednje vreme češće nego ikada susreću sa njima, pa čak i na ulici. Kako smo ranije pisali, neke su dolazile čak i do viših spratova solitera, a takav slučaj zabeležen je u Kraljevu. Vladica je objasnio jednu od mogućnosti kako je ona mogla da dospe na to mesto.

- Dešava se da zmija prilikom transporta nekog predmeta, materijala ili ogreva ispadne, ako se tu dugo skrivala, a niko je nije primetio. Zmije znaju da se zavuku u auto, pa je ljudi prevezu, a da nisu ni svesni da se ona tu krije i kada se sve smiri ona izađe iz auta. Ali verujem da ima i onih ljudi koji je svesno donesu samo da bi podigli paniku, a to je klasična neodgovornost - objašnjava on.

Vladica ih je ove godine "lovio" i u veš mašinama, ispod ploča, ranije i u frižiderima, automobilima blizu motora, svuda gde je toplo njima je idealno, a kada ne zna gde će sa njom, Vladica je "spakuje", pa stavi u džep od pantalona kako bi je prevezao u prirodu.

- Neki dan sam dobio poziv i našao zmiju u veš mašini, ali kada naiđem negde, a nemam opremu sa sobom, onda je bolje da je stavim u džep, jer mi je tu najbezbednije i da mogu da je vratim u prirodu - kaže Stanković.

Pre nekoliko dana žena je posvedočila da je zamalo zgazila zmiju, jer je nije videla, a drama se odvila ispred jednog frizerskog salona u Beogradu. Zmija je pobegla i zavukla se ispod haube.

Na osnovu svega, može se zaključiti da ne postoji mesto koje je potpuno bezbedno. Ljudi su se susretali sa zmijama i u parkovima u centru grada, u baštama, na izletima, u kućama, a ako osetite strah ili se uznemirite, Vladica poručuje da ga pozovete. On je tu da da savet svima koji imaju susret sa zmijama, a plaše ih se. Porazgovaraće sa vama i posavetovaće vas kako da se "izborite sa napadačem". Na Instagramu "Udruženje Poskok" možete videti kako Vladica nalazi zmije čak i one najušuškanije.

Kurir.rs/Telegraf