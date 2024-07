U Srbiji se uvodi novi sistem za upozoravanje od nevremena.

Kako bi se predupredile razorne posledice superćelijske oluje, zemljotresa ili poplava, građani će neposredno pre samog nevremena, putem SMS-a, biti upozoreni na vremenske neprilike.

Više informacija gledaocima jutarnjeg programa Redakcija na Kurir televiziji donela je novinarka Nevena Milošević, koja je razgovarala sa pomoćnikom direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda Goranom Mihajlovićem.

foto: Kurir televizija

- Sistem će svakako biti veoma koristan pre svega za građane, a osnovna ideja jeste da se pored vremenskih upozorenja dostavljaju i na sve druge prepoznate rizike i katastrofe koje se mogu dogoditi na našem području. U tom smislu, ovo je jedna šira priča i u samu izradu sistema, pre svega uključeni Sektor za vanredne situacije koji i vodi ceo ovaj sistem uz podršku Ministarstva informisanja i telekomunikacija u onom tehničkom i logističkom smislu. Pored toga, naravno, Srbijavode kao institucija zadužena za poplave, Direktorat za radijaciju i nuklearnu sigurnost, Republički seizmološki zavod, što se tiče zemljotresa. Dakle, sve opasnosti će biti pokrivene pod rukovodstvom Sektora za vanredne situacije, a svako iz svoje nadležnosti će dostavljati informacije koje će biti onda prosleđene građanima. Ideja je da to budu samo one najvažnije informacije, dakle, neće se dostavljati neka tekuća prognoza ili nešto što je na neki način uobičajeno, već samo one informacije koje se odnose na veoma opasne pojave i one pojave koje na neki način zahtevaju određenu akciju građana kako bi se zaštitili - objasnio je Mihajlović.

03:16 POMOĆNIK DIREKTORA RHMZ OTKRIO KAD STARTUJE SISTEM SMS UPOZORENJA NA NEPOGODE! Mihajlović: Poruka će zahtevati akciju građana

Otkrio je i kada bi ovaj sistem mogao da profunkcioniše.

- S obzirom na iskustvo kolega iz regiona gde je izrada ovakvog sistema trajala i po nekoliko godina, naš sistem je počeo da se razvija krajem prethodne godine i očekujemo da već na jesen ili do kraja ove godine bude u ovoj prvoj fazi završen. Prva test poruka se može očekivati do kraja godine.

Toplotni talas i tropske noći

Potom se i osvrnuo na toplotni talas koji će dominirati u Srbiji tokom ove nedelje.

- Aktuelno meteorološko upozorenje odnosi se na topli talas. U narednih 7 do 10 dana veoma visoke maksimalne temperatura u Srbiji između 35 i 40, dakle, u narednih 7 do 10 dana ne očekuje se ni pad temperature, ni neko naoblačenje, osveženje koje bi, ublažilo ove visoke temperature. Pored toga, drugi aspekt visokih dnevnih temperatura jesu, naročito u urbanim sredinama, visoke minimalne temperature, ono što u meteorologiji zovemo tropskim noćima. To su temperature preko 20 stepeni i to je nešto što takođe utiče na naš komfor, dakle, nije samo problem kada je maksimalna temperatura preko 35. Jedan od dodatnih problema jeste i kada imate visoku minimalnu temperaturu i u tom smislu j sve ovo karakteristika toplog talasa koji je trenutno aktuelan.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

00:05 Nevreme u Beogradu