"KANCER NIJE JEDINI RIZIK PRETERANOM IZLAGANJU SUNCU" Dermatolog upozorio na mnogobrojne opasnosti zbog pojačanog UV zračenja

U Srbiji je pored tropskih temperatura prisutan i vrlo visok indeks UV zračenja.

Stručnjaci savetuju da budemo veoma oprezni kada se izlažemo suncu, zbog potencijalnih promena na koži, koje mogu da dovedu i do ozbiljnih zdravstvenih problema.

Na koji način da se najbolje zaštitimo za gledaoce jutarnjeg programa Redakcija istraživala je novinarka Kurir televizije Nevena Milošević u razgovoru sa dermatologom Đorđem Krstićem.

- Prvenstveno, naročito u letnjim mesecima, treba izbegavati sunce u periodima od deset ujutru do pet popodne. Ukoliko moramo da budemo već izloženi, treba koristiti zaštitne faktore u vidu krema, minimum 30% SPF-a da bude. Potrebno ih je nanositi više puta u toku dana, a preporučuje se na 2 do 3 sata. Nositi šešire sa širim obodima, kačkete, takođe, naočare za sunce sa staklima koji imaju UV zaštitu 100%, to je takođe jako bitno. Nositi duže pantalone i prosto izbegavati izlaženja ako baš nije neophodno po ovim vrućinama. Ne samo zbog štetnog dejstva UV zraka, nego zbog toga što možete da se onesvestite, da kolabirate od ove vrućine - rekao je dr Krstić.

Pojasnio je i koji su najveći rizici koji prete kada je povećano UV zračenje tokom letnjih mesecu.

- UV radijacija je glavna za nastanak različitih karcinoma kože, kako melanoma, tako i bazilioma, planocelularnog karcinoma i još nekih drugih. Tako da je to kancerogeno dejstvo najgore što može se desiti, pored, naravno, fotoejdžinga i fotooštećenja kože koje se dešava tokom cele godine. Tako da zapravo SPF trebamo koristiti i u zimskim periodima i u letnjim periodima, s tim da je akcenat na letnim s obzirom da je UV indeks zračenja drastično veći nego u periodu u zimu.

