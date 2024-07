ISPOVEST SRPKINJE KOJA NE MOŽE DA IZVUČE ĆERKU IZ GAZE: Teško kontaktiram sa njom, traže 7.000 DOLARA! Evo šta je poslednje pitala

U petak smo čuli deo ispovesti Lidije Vesić Abas koja prolazi kroz agoniju zbog situacije u kojoj se nalazi njena 28-godišnja ćerka Marijam, zarobljena u Gazi.

Lidijin jedini cilj je da dovede ćerku u Srbiju ali to je veoma komplikovano zbog njenog statusa kao Srpkinje muslimanske veroispovesti.

Povodom ove i sličnih situacija u jutarnjem programu Kurir televizije gostovala je Maja Jovanović Raković , Predsednik NAOS-a i generalni sekretar „IBSSA-Biroa za borbu protiv trgovine ljudima "IBSSA AHTB", iz Izraela se uključio Aleksandar Nikolić, počasni konzul Srbije u Izraelu, a kroz šta sve prolazi kao majka, koliko joj je teško i koliko još nade i snage ima, govorila je upravo Lidija Vesić Abas koja se takođe uključila u jutarnji program Kurir televizije.

Kaže da je glavna prepreka da njena ćerka izađe iz Gaze tamošnji pravni sistem.

- Problem vezan za to je u stvari što Marijam ne može kao devojka koja je neudata da putuje sama bez muškog pratioca. S obzirom da postoje sad tu i posebni zakoni vezani za porodicu kad je u pitanju neka opasnost kao što opasnost predstavlja i trenutna ratna situacija, jedan od članova porodice uvek mora da ostane u Gazi. Jednostavno, oni ne dozvoljavaju da se, što bi naš narod rekao ognjište gasi. S obzirom da je Malek, naš sin izašao iz Gaze pre 12 godina i da sam ja sam izašla iz Gaze, sada pokušavam da evakuišem Marijam. Njen otac je nažalost prisiljen da ostane dole.

Iako brat Marijam iz očeve familije ima dozvolu za ulazak u Srbiji, Lidija tvrdi da je prinuđena da se za pomoć obrati agenciji koja za svoje usluge traži visoku sumu novca.

- Jedina osoba koja u ovom trenutku ima pasoš i može da putuje je njen brat iz očave familije, Nur. S obzirom da sam rekla da je Srbija uradila apsolutno sve vezano za evakuaciju Marijam, meni je došla ta jedna prepreka kao velika planina iz razloga što ja ne mogu da skupim 7000 dolara da bih platila recimo kompaniji Hala Organi da Nur može da izađe sa Marijam. Jer i Nur ima odobrenje od države Srbije da može da uđe. Dobio je vizu C iz humanitarnih razloga. Znači Srbija nikad nije postavljala nikakvu prepreku. Sve prepreke koje se dešavaju dolaze od strane Izraela. Izrael je taj koji uporno ćuti i ne odgovara. Trenutno su i zatvorene granice. Iz Gaze mogu da izađu trenutno samo u državljani Velike Britanije. Od 10. juna samo u državljani Velike Britanija i to ako na svoju odgovornost dođu do graničnog prelaza Rafa.

Trenutno pokušava da skupi sumu od 7.000 dolara koju od nje za svoje usluga zahteva organizacija:

- Ono što ja pokušavam, s obzirom da Hala Organi svoje usluge, da tako kažem, naplaćuje 7.000 dolara sa svim taksama to je da skupim tih 7.000 dolara. Obratila sam se srpskoj javnosti da mi pomogne da bi taj novac jednostavno bio na računu. Onog momenta kad se otvore granice da ja istog momenta mogu da reagujem. Ovih dana polažem velike nade na pregovore između CIA i Hamasa u Dohi i nadam se, čak sam to očekivala i prošle nedelje, da budu postignuti neki dogovori, da će granični prelazi da budu otvoreni. Tako bih mogla makar da pokušam sa jedne druge strane da delujem i da budem sigurna da sve ovo što radim jeste iskreno i da mogu da postignem sve to što želim da bih uspela da izvučem svoje dete iz Gaze.

Kontakt sa ćerkom joj je veoma otežan:

- Jako teško! Jako teško sa Marijam stupam u kontakt. Samo onda kada ona ima internet signale, kada je na mreži. Uglavnom, naša komunikacija ide preko poruka na vocapu. Čula sam je pre 2-3 dana, u subotu uveče. Javila mi se i pitala šta ima novo. Onda sam joj ja s obzirom da sam jako prisutna u proteklih 10-15 dana u medijima, baš iz razlogla zato što se i na taj način borim za nju, govrila o onome što sam uradila. O tekstovima i snimcima koji su izlazili u medijima. To sam joj sve poslala. Njeno pitanje nakon što je uspela s obzirom na signal to da pregleda, pustila mi je poruku i samo pitala: Mama, da li ovo znači da ja sad mogu da putujem?

Jovanović je konstatovala da ovo nažalost nije usamljen slučaj, kao i da treba biti veoma oprezan kada je u pitanju saradnja sa agencijama koje nude svoje posredničke usluge.

- Nije ovo usamljen slučaj. Brojni su strani državljani koji su ostali zarobljeni u ratnom području. Uvek se pojave agencije koje traže određenu svotu novca za posredovanje u izlasku, a ta svota gotovo nikada nije mala. U ovakvim situacijama jako su važne konsultacije i pomoć koju može da vam pruži naša zemlja. Ta agencija koja nudi pomoć - pitanje je da li je to na način koji je bezbedan, ispravan i zakonski - rekla je Jovanović i dodala:

- To govorim zato što nije retko da u posredovanju takvih agencija ljudi gube živote. Kada imate lok daun područje, morate se voditi instancama koje su sigrne. Tu su jedna i druga ambasada i država. Mora se akcentovai bezbednost osobe za koju se traži izlazak iz zemlje. Kada se pojave agencije mora se konsultovati s ljudima koji su nadležni za to.

Nikolić kaže da na suverenoj teritoriji Izraela vlada potpuna sloboda kretanja:

- Ukoliko govorimo o suverenoj teritoriji Izraela, ako izuzmemo granicu razgraničenja sa Libanom, i tzv. zelene linije duž pojasa Gaze, potpuna sloboda kretanja je omogućena. Pogotovo za naše studente i doktoranda pri raznim istraživačkim institucijama, kao i za sportske stručnjake. Oni su u mogućnosti da napuste zemlju kad kod žele. Imamo direktne letove za aerodrom Nikola Tesla. I ovih dana smo imali učesnike iz naše zemlje na nekoliko naučnih konferencija. Naši su građani bezbedno, mada naravno ostoje bezbednosni rizici posebno na severu.

