"NE MOŽEMO VIŠE DA IZDRŽIMO OVU NEZVESNOST" Majka nestalog Milana očajna: Strašno je da mesec dana ne znate ništa o svom detetu

"Četiri nedelje su prošle od kako je naš sin nestao, a mi i dalje ne znamo ništa o njemu, i dalje smo tamo gde smo i bili u ponedeljak 10. juna", kazali su Marica i Siniša Đorđević, majka i otac Milana Đorđevića (41) koji je nestao na Suvoj planini kod izletišta Bojanine vode.

Siniša Đorđević kazao je da on i stariji sin Dejan idu još povremeno na Bojanine vode, iako je isključena mogućnost da je Milan počinio samoubistvo na planini.

“Nemamo nikakve informacije o Milanu već skoro mesec dana. Na početku smo. Odlazimo na Bojanine vode mada se tamo za Milanom više ne traga. Moguće da po neka policijska patrol ode s vremena na vreme, ali nema više potrage kao što je bilo prvih dana. To celo područje Bojaninih voda je detaljno pretraženo i na osnovu toga je isključena mogućnost suicida”, rekao je Siniša.

Marica Đorđević je kazala da stalno zove Policijsku upravu u Nišu, sa nadom da će čuti bilo kakvu informaciju o sinu.

foto: Marko Smiljković

“Krajem prošle nedelje su nam u policiji rekli da Milanovi telefoni još nisu pregledani u Beogradu, zato što je sva pažnja policije bila usmerena na napad na policajca ispred izraelske ambasade. Danas ili sutra zvaću ponovo policiju da vidim šta se događa sa pregledom telefona i baznih stanica koje treba da pokažu Milanovo kretanje pre nestanka. Zaista dugo čekamo na to”, izjavila je Marica.

Ona je kazala da ih ubija neizvesnost i to što već četvrti ponedeljak nema ni traga ni glasa o Milanu.

“Ne možemo više da izdržimo ovu nezvesnost. Pod lekovima smo i suprug i ja. Mnogo je strašno da mesec dana ne znate ništa o svom detu. Ne znamo gde da idemo, ne znamo šta da radimo i gde da ga tražimo. Molimo ljude ukoliko neko zna nešto o njemu da nam jave. Nismo izgubili nadu da će biti živ pronađen, da će nam neko javiti da je živ”, istakla je Marica.

Podsetila je da se sa sinom poslednji put videla 10. juna, kada je svratio do nje pre odlaska na posao. Milan je, dodala je, radio kao zastupnik različitih farmaceutskih kompanija punih 17 godina.

foto: Kurir televizija

“Trebalo je da ode do Kliničkog centra, jer je kao zastupnik farmaceutske kuće obilazio tamo onkologiju i urologiju. Bio je zadužen za klinike na jugoistoku Srbije, ali mu je ponedeljak bio rezervisan za Niš. Predložila sam mu da doručkujemo zajedno, ali je odbio. Poslao je neke službene mejlove, popio kafu i otišao. Od tada ga više nisam ni videla ni čula”, govori Marica.

Da se sa Milanom nešto dogodilo shvatili su kada ih je njegova supruga pozvala i rekla da se Milan ne javlja na telefon.

“Snaji se javio da ne može po ćerku u vrtić, ali da će stići sina da odvede na rođendan u igraonicu. Međutim, posle toga su mu telefoni zvonili, a on se nije javljao. Snaja je o tome obavestila nas i onda smo krenuli i mi da ga zovemo. Zvali su ga i prijatelji, ali se ni njima nije javio. Kada su uveče stariji sin i njegovi drugovi pronašli Milanov službeni automobil na parkingu na Bojaninim vodama shvatili su po zvuku telefona da se nalaze u kaseti. Tu je pronađen i Milanov sat. To znači da je on iz automobila izašao praktično samo sa ključevima od vozila u rukama”, kazala je Marica.

foto: Društvene mreže

Prema njenim rečima, u momentu nestanka njen sin nije imao kod sebe ni lična dokumenta jer mu je novčanik ostao kod kuće.

U Policijskoj upravi u Nišu kazali su da policija preduzima i dalje sve mere i radnje iz svoje nadležnosti kako bi muškarac čiji je nestanak prijavljen 10. juna u večernjim satima bio pronađen.

Kurir.rs/Nova

Preneo: R.J.

