Trudnica u petom mesecu trudnoće zadobila je povredu šake nakon što ju je napao i ugrizao pas lutalica u Niškoj Banji.

Ovaj slučaj komentarisao je u jutarnjem programu Kurir televizije Goran Šarenac, predsednik Kinološkog društva Novi Beograd.

foto: Kurir televizija

- Ovaj pas je verovatno je u mladosti pušten. Sad opet, mi ne znamo koliko ima godina ova kuca, ali bih mogao reći na osnovu fotografije i celog ovog događaja da je majka napala majku. Po fotografiji možemo da vidimo da ona ima pojačane mlečne žlezde, što znači da je sigurno imala mlade. A isto tako na zadnjoj desnoj nozi ima jednu ozbiljnu povredu. Šta hoću da kažem? Naravno, uvek kada gostim ovim emisijama, uvek kažem ljudi su na prvom mestu. Deca, trudnice, to se podrazumeva! Isto tako, kuce su socijalna bića. Ne znamo što bi se reklo "njihove cipele" pa ni one u kojima je hodala ova ženka - rekao je Šarenac i dodao:

- Ona se osećala ugroženo. Imala je mlade. Trudnica ja imala mužijaka, čini mi se da je bio maltezer. E sad, dovoljno je mužijak da ima nameru prema ženki koja nije u teranju. Dakle ne oni muško-ženski odnosi, da ne budem sad eksplicitan. Ženka će se u takvom stanju odmah braniti. Ne mora zubima drugi pas da je napadne, dovoljan je pokret tela. Vi kada štitite svog psa, drugi pas ne napada vas, nego napada tog psa. Vaša ruka je kolateralna šteta. I onda desi se ovo što se desilo.

02:52 DVA DETALJA NA PSU KOJI JE IZUJEDAO TRUDNICU UKAZUJU NA RAZLOG NAPADA! Kinolog: Nije bilo iz čista mira, u pitanju samoodbrana?!

- Žena je u petom mesecu u trudnoći. Verovatno je to ogroman stres za nju bio. Stres za njenog psa. Ali imamajmo u vidu da je to bio stres i za ovu ženku u mešanku. I evo jedan apel. Ona je posle otišla. Uspeli su da je uhvate u Nišu, valjda, zoohigijena. Apelujem na sve zaposlene u zoohigijeni. Imajte u vidu, pošto ona nema svog advokata. da eutanazia ne treba da bude prvo rešenje. Dajte šansu ovoj kuci, a i njenim štencima. Najlakše je eutanizovati psa. Kažem, to je socijalno biće. Ne dešava se napad uvek iz čista mira.

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

02:40 AKO PAS MRDA REPIĆEM, NOŽEM BI MU IZVADILI SRCE I PILI KRV! Stručnjak progovorio o RITUALU JEZIVE SEKTE koja se nalazi u Srbiji