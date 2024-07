FORMULA POSKUPLJENJA DELUJE TAKO DA JE AJNŠTAJN NE BI SHVATIO, A STVAR JE PROSTA Analitičari o vrtoglavom rastu cena: OZBILJNO JE!

Rastu zarade i penzije, ali da li raste i kupovna moć gradjana? Kao da se većina ljudi na ulasku u market, prodavnicu ili pijacu, pretvara u ekonomske analitičare koji pokušavaju da razumeju zagonetku koja pojednostavljeno glasi: Primio si nešto više novca, ali kupićeš manje!

Da li se potrošačka korpa pretvorila u potrošačku kesu? O tome su danas u emisiji Puls Srbije govorili Mahmud Bušatlija, konsultantom za strana ulaganja i Dejan Gavrilović iz udruženja Efektiva.

- Ovo je ozbiljna situacija i moramo da shvatimo u kakvom ambijentu živimo, pa da se onda nadamo da nekako možemo da popravimo taj ambijent. Naša korpa je već postala vrlo teška - rekao je Bušatlija i dodao:

Postoje dve vrste korpe, ima jedna sa manje nekih proizvoda i čak ni ona ne zadovoljava prosečnu platu, ali prosečna plata nije neko merilo. Prosečne plate ne znače ništa. Veliko je pitanje ko kakve plate ima, mi to ne možemo precizno ustanoviti. Večina privatnih firmi ne dozvoljavaju da uopšte da zaposleni kažu kolike su im plate. Svi se svakodnevno susreću sa tom korpom i mogu da je mere u odnosu na ono što mogu da stvore. Mnogi ljudi moraju da rade dva posla da bi mogli da to pokriju. Nema više parova gde oboje ne rade.

- Sve što nam govori statistika verujem da građani osećaju svakodnevno. Sedimo s rodbinom ili prijateljima pa kažemo nekada za 10.000 u nekom većem marketu dođem do kase sa punim kolicima, a sada za 10.000 donesem dve kese i to je to - rekao je Gavrilović i dodao:

- Mi pratimo neke cene od pandemije korona virusa naovamo. Učestalo smo se bavili time. Povećanje cena bilo je gotovo svakodnevno. Vidimo da je litar nekog soka bio 50 dinara, a da sada ne može da se nađe ispod 80. Da su pre dve godine banane bile 120, a sada se ne mogu naći ispod 200. Šta je uzrok tome možemo samo da nagađamo, ne možemo dati precizan odgovor. Vidimo da je cena nafte na berzi pala, a gorivo u Srbiji je među najskupljima u regionu.

- Probali smo da uđemo u srž te formule i shvatimo na koji način se formula cene pravi Ona je naizgled takva da je ni Ajnštajn ne bi razumeo. Moje lično mišljenje jeste da ta formula samo deluje komplikovano, a u stvari je prosta. Postoji nešto što se sabere, oduzme, podeli i onda na to ide puta neko x. Iznos toga x zavisi od toga ko će da mu odredi vrednost. Ne znamo ko to i kako radi.

