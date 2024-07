Često od lekara slušamo o tome koliko je važno da na putovanjima preventivno nosimo određene lekove i antibiotike.

Klimatski uslovi na odmorima nas nekada iznenade, što dovede do toga da se razbolimo u državi koju možda ne poznajemo najbolje. Tada najgore prođu oni koji nisu poslušali savet i pripremili svoju malu apoteku.

A bez čega nikako ne bismo smeli na put, proveravao je novinar Kurir televizije Emir Ličina u razgovoru s farmaceutkinjom Dinom Dečačić.

foto: Kurir televizija

- Ono što je najvažnije su lekovi za mučninu u putovanju, ondosno lekovi protiv dijareje i povraćanja, koji se koriste zato što su sve češća trovanja hranom i mlekom gde god da odu. Uz to su neizostavni preparati koji su za obnavljanje crevne flore, to su razni probiotici, zatim kesice za nadoknadu elektrolita odnosno tečnosti. Tu su lekovi protiv bolova, znači za decu čepići i sirupi, a za odrasle lekovi u obliku šumećih tableta ili same tablete. Antihistaminici, odnosno lekovi protiv alergije, se uzimaju samo uz savet sa lekarom, kao i antibiotici - rekla je farmaceutkinja.

01:23 APOTEKARKA OTKRILA BEZ KOJIH LEKOVA NIKAKO DA NE KREĆETE NA PUT! Ove dve grupe medikamenata ne uzimajte bez konsultacija s lekarom

Napomenula je i da ljudi pred put sve češće uzimaju lekove na svoju ruku, pogotovo oni koji putuju s decom.

