TUNIS - IDEALNO MESTO ZA ODMOR! Prelepe obale, burna istorija, prirodne lepote i, naravno, uzbudljive pustinje (FOTO)

Mediteranska destinacija koja je ove godine posebno zaintrigirala Srbe za letovanje je Tunis, koji se pretražuje više od Grčke, Italije, pa i Turske.

Tunis je zemlja veoma bogate istorije i kontrasta koja kao da čeka da oduševi svakog gosta. Ali, i dobro poznata turistička destinacija, jer se prema statistikama vodi kao jedna od najposećenijih destinacija Mediterana. Tunis krase prelepe obale, uzburkana istorija, prirodne lepote i naravno uzbudljive pustinje. I svi pitaju za iskustva, pa evo ih.

Agencija Big Blue nudi najbolji izbor hotela, ali i izleta koje ćete sigurno pamtiti ceo život. Hammamet je mnogo više od destinacije za plažu; to je mesto gde se istorija, kultura, umetnost i prirodne lepote spajaju, kako bi stvorile nezaboravno putničko iskustvo. Bilo da tražiš opuštanje na besprekornim, lepim i dugim plažama, istraživanje bogatih kulturno-istorijskih lokaliteta, uranjanje u živopisnu lokalnu kulturu, uživanje u ukusnoj gastro ponudi ili relaksaciju u luksuznim odmaralištima i hotelima, Hammamet nudi sve što poželiš… Obala je takođe savršena za laganu šetnju, posebno tokom zalaska sunca kada nebo stvara očaravajuću paletu najlepših boja. Hammamet se često naziva “Tuniški Saint-Tropez” zbog svoje popularnosti među lokalnim i stranim posetiocima i turistima. Hoteli sa četiri i pet zvezdica nude spoj moderne luksuznosti i tradicionalnog tuniškog dizajna, sa prostranim sobama i privatnim pristupom plaži.

Paradice Palace, sa 4 zvezdice nalazi se u Hammametu u Tunisu. Ima bogate vrtove, i zelene oaze koje oduzimaju dah, različite bazene, prelepu veliku plažu sa puder sitnim peskom, osoblje je veoma ljubazno, hrana je ukusna sa najrazličitijom ponudom internacionalnih kuhinja. Sobe su veoma lepo uređene, čiste, uredne, prostrane sa velikim balkonima, i lepim pogledom. Ukoliko tražite idealnu oazu mira za opuštanje, ovaj hotel je topla preporuka. Paradice Palace je family friendly hotel koji nudi različit sadržaj za sve uzraste. Tu su i animatori, kao i sportsko-zabavni program za rekreaciju. Ljubazno osoblje hotela vam je uvek na raspolaganju. Ono što nas je posebno oduševilo je relax-silence bazen, chill out zona gde nema muzike, galame i buke i tu vlada potpuna tišina, ako želiš da se opustiš uz dobru knjigu i u miru plivaš u bazenu ili ležiš na ležaljci i sunčaš se. Svi bazeni imaju svoj bar u bazenu, tako da ćeš uživati dok sediš u vodi za šankom bar. Hotel nudi mnogobrojne sadržaje za miran ili aktivan odmor.

Ukoliko ste odabrali Hammamet u Tunisu kao idealnu lokaciju za svoje letovanje, posetite stari grad Hammamet koji je prepun bazara, suvenira, ćilima, odeće, đinđuva. Živopisna interesantna vrata takođe privlače pažnju. Odaberite neki od simpatičnih kafića u kojem ćete poputi ukusnu kafu sa ružinom vodicom uz čarobne zalaske sunca.

Hoteli u Yasmin Hammametu su pravi izbor za letovanje u Tunisu, jer nude sve ono što vam je potrebno za savršen odmor. Sobe su uredne, čiste, prostrane sa pogledom koji oduzima dah. Na raspolaganju je bogat sadržaj za decu, i odrasle poput show programa svake večeri, do uživanja na različitim bazenima, i zonama za opuštanje. Moderni enterijeri hotela u Tunisu, različit izbor specijaliteta internaionalnih kuhinja, ljubazno osoblje, blizina plaže, učiniće da vaš odmor bude pravo uživanje iz snova.

Veliki izbor živopisnih i šarenih suvenira, marama, odeće možete potražiti na lokalnim bazarima u Tunisu cenkanje se podrazumeva, tako da imate prilike da kupite nešto što će vas podseati na vaš nezavravan boravak u Tunizu. Lokalci su ljubazni, a govore francuski, i engleski jezik. Agencija Big Blue se potrudila maksimalno i oko izleta.

Mi smo obišli grad Tunis, koji je ujedno glavni grad Tunisa. Do tamo se putuje dva sata vožnje autobusom, putuje se autoputem tako da je vožnja veoma prijatna. I svakako treba obići ovaj grad. Većina turističkih izleta koji se organizuju do Tunisa, u svojoj ponudi uključuju i posetu gradu Sidi Bu Said, gradu na obali mora, koji je ceo ofarban u plavo-belo i neodoljivo podseća na turističke atrakcije Grčke i Italije.

Sidi Bu Said je jedno od najlepših, i najsimpatičnijih mesta u Tunisu, a jako podseća na Santorini. Ovaj gradić na severu zemlje od prestonice je udaljen 20km i spada u obavezne poludnevne izlete u ovom delu zemlje.

Osnovan je u 12. veku, a od 18. veka u njemu svoje rezidencije grade turski guverneri i bogati Tunišani. Odlikuju ga očuvana tradicionalna arhitektura i zdanja obojena u belo i plavo. Zbog svoje lepote poznat je i kao grad umetnika. Ovde su, između ostalih, živeli slikari Pol Kle i August Make, filozof Mišel Fuko i nobelovac Andre Žid. U Sidi Bu Saidu, u zavisnosti od vremena koje imate na raspolaganju, možete posetiti više atrakcija.

Kartagina je jedan od najpoznatijih gradova antike, i jedno od mnogobrojnih blaga drevne civilizacije na tlu severne Afrike. Nalazi se u blizini glavnog grada Tunisa, a 1979. godine je uvršten na UNESCO – vu listu svetske baštine.

„ Dragulj Sredozemlja “ podigli su 814. godine pre nove ere fenički trgovci iz Tira. Kartagina je veoma brzo zavladala Sredozemljem. Njeni trgovci stizali su do najudaljenijih krajeva tadašnjeg sveta. sve to učinilo je ovaj grad jednim od najbogatijih i najrazvijenijih u basenu Sredozemnog mora. U centru Kartagine nalazila se citadela poznata pod imenom birsa, a njeni ostaci vidljivi su i danas. Kartagina je pre pada imala oko 500 000 stanovnika, čime danas ne može da se pohvali veliki broj gradova u svetu.

Danas su od Kartagine ostale samo ruševine i temeljni ostaci koji prate njene konture. Ovaj, nekada jedan od najrazvijenijih gradova u svetu, danas je veoma značajna turistička atrakcija na mapi Tunisa.

El Džem je smešten u unutrašnjosti Tunisa, nedaleko od grada Sfaks, u moru plantaža masline i pomorandži po kojima je ova regija poznata. Kada je napravljen primao je oko 35 hiljada ljudi koji su mogli uživati u uzbudljivim ali i brutalnim borbama gladijatora, ljudi i zvijeri.

Ono po čemu je ova građevina poznata i što je čini izuzetno vrednom istorijskom zaostavštinom je i činjenica da su se u El Džemu održavale i simulacije pomorskih bitaka brodovima, kada bi se amfiteatar punio vodom.

Pored toga što je dobro očuvan, ovaj istorijski dijamant Afrike je ipak delimično uništen vremenom, a legenda kaže da su lokalni mještani uzimali kamenje iz ovog kompleksa, i da svaka kuća u ovom mestu ima makar po jedan kamen iz El Džema.

Međutim, spomenik je danas u odličnom stanju i otvoren je za posetioce, turiste i ljubitelje istorije. Glamuroznost objekta omogućiće vam odlične fotografije i uspomene prilikom posete ovom mestu

Resort Mirage u Yasmin Hammametu u Tunisu ima sve što vam treba! Različite bazene, predivnu plažu, odličan restoran, bungalove koji su prostrani poput stanova, a okruženi su zelenilom, i stazama za šetnju. Osoblje je veoma ljubazno, te se svakome nalaze a raspolaganju. U okviru ovog kompleksa nalazi se teretana, kao i spa za opuštanje. Animatori organizuu programe za uzrast od 7 do 77. godina. Tako da ovde svakome može prijati odmor.

Tunis, Sus, grad za mlade, pun dobrih stvari, pun ljudi koji vole da se zabavljaju. Merhaba Club je hotel sa četiri zvezdice, ima fantasticnu all inclusive uslugu, odličnu plažu, dobar animacijski program… bazene, prelepo more, divnu peščanu plažu.. programe za decu, ali i odrasle. Veliki unutrašnji restoran ima široku ponudu ukusne hrane po principu švedskog stola, pa biraš za obroke sve što poželiš od specijaliteta internacionalnih kuhinja ili lokalnih delicija, do ukusnog svežeg voća, sladoleda, kolača i torti. Tu je i predivna bašta hotela sa udobnim garniturama za sedenje i visećim stolovima, gde možeš da uživaš u kafici tokom dana ili omiljenom koktelu u večernjim satima.

Obavezno dodaj ovaj dragulj Tunisa na svoju listu za putovanja i otkrij sve čari koje nudi. Pogledaj ponudu na sajtu turisticke agencije Big Blue, i zaputi se ovog leta u čarobni Tunis.

NEŠTO VIŠE O SUSU Do centra grada Susa, dolazi se taksijem koji košta onoliko koliko se cenkate, a najbolje je dogovoriti cifru re samog ulaska u vozilo. Taksisti su vrlo ljubazni, govore dobro engleski, a posebno francuski, mada dosta njih razume i srpski jezik, zbog velikog broja turista iz balkanskih zemalja koji posećuju Tunis. U samom centru nalazi se medina, medine su velike pijačicice na otvorenom i svaki grad ih u Tunisu ima, nešto slično kao Kapali čaršija u Istanbulu. U njoj možete pazariti super stvari, čija cena uz male veštine cenkanja mogu biti prava sića. I samo dok šetate uskim ulicama medina u gradovima Tunisa, imate osećaj da se nalazite negde u Maroku ili gradovima Indije, u kojima će svaki ljubitelj orijentalne kulture sa velikim zadovoljstvom uživati, a najviše ljubitelji fotografije i oni koji vole da se fotografišu, jer će se kontent društvenih mreža sigurno povećati posetom gradova kao što su Sidi Bu Said, Sus, Hamamet i slično. Ono što je sigurno. Kada na odmor idete sa agnecijom Big Blue ne razmišljate ni o čemu, već maksimalno poverenje date njima, I imaćete odmor iz snova.