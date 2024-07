Leto je godišnje doba kada nam apetit i nije toliko veliki, ali zbog velikih vrućina namirnice su sklone kvarenju. Takođe, tu su i lekovi koje ne bi trebalo uzimati na svoju ruku zbog štetnih dejstava.

Voditeljka Pulsa Srbije Milica Marković o važnosti ishrane u letnjim mesecima razgovarala je sa gastroenterologom, prof. dr Vojislavom Perišićem.

- U pogledu probiotika bitno je sledeće, imamo one koji su najčešći korišćeni,one koji deluju kod takozvanih probiotskih dijareja izazvanih bakterijom, i drugih koji deluju na dijareju izazivanu infekcijom poput salmonele i alkohola. To su dva probiotika koji treba da imate. Treći je onaj koji se koristi za antibiotičke probleme, znači to je onaj probiotik koji deluje na toksine - započeo je Perišić.

foto: Kurir televizija

Doktor je zatim gledaoce Pulsa Srbije posavetovao kako najbolje da se hrane u ovom periodu.

- Leti je hidracija dobra, unos dovoljno tečnosti, odnosno hrane, voća i povrća sa visokim procentom vode. Sama hidracija nije dovoljna, mora da postoji i unos šećera i naravno mora da postoji i hrana sa antibiotičkim komponentama, antioksidantima, kao na primer crveno voće i povrće. Kada dođe do infekcije, mi je tim antioksidantnim povrćima blokiramo, a to su patlidžan, paprika, paradajz, malina, jagoda, grožđe, šljiva, breskva, kajsija. Ali, ne smemo da pretaramo u tome da ne bi došlo do dijareje, znači treba da obavezno kombinujemo povrće i voće sa antiupalnim efektom. Sa masnoćom da se ne preteruje, one mogu da iscrpe naše probavne sisteme u čišćenju masti. Zato trebamo da nadomestimo masnoće sa ugljenim hidratima, to znači hlebom i proteinima koji imaju specifično dinamičko dejstvo.

05:28 OVO VOĆE I POVRĆE DELUJE IMA BLAGORODNA SVOJSTVA TOKOM LETA! Doktor otkrio koje namirnice najviše prijaju organizmu po vrućinama

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

01:23 APOTEKARKA OTKRILA BEZ KOJIH LEKOVA NIKAKO DA NE KREĆETE NA PUT! Ove dve grupe medikamenata ne uzimajte bez konsultacija s lekarom