VEĆ U 6 SATI IZMERENO 23 STEPENA, OVDE JE JUTROS BILO NAJTOPLIJE: RHMZ izdao upozorenje, temperatura i do 40! PALI SE CRVENI ALARM

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i veoma toplo, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Na jugozapadu zemlje i na jugu Banata sredinom dana i posle podne očekuje se lokalni razvoj oblačnosti. Duvaće slab do umeren severni i severoistočni vetar. Jutarnja temperatura biće od 15 do 23, a najviša od 33 do 37 stepeni.

U Beogradu će takođe biti pretežno sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura biće oko 23, a najviša dnevna oko 35 stepeni.

foto: Printscreen/RHMZ

23 stepena već u šest sati

Palić, Beograd, Crni Vrh su mesta u Srbiji u kojima je jutros najtoplije, a prema merenjima RHMZ najhladnije bilo je u Zaječaru i Dimitrovgradu gde je izmereno 15 stepeni.

foto: RHMZ Printscreen

Upozorenje na izražen toplotni talas

Jak i dugotrajan toplotni talas usloviće maksimalne temperature:

- danas, 09. jula, od 33 do 37 stepeni,

- od sutra do kraja sedmice (10. do 14. jul) od 35 do 40 stepeni. Na području Beograda maksimalna temperatura:

- danas, 09. jula, oko 35 stepeni,

- od sutra do kraja sedmice, 10. do 14. jula, od 37 do 40 stepeni.

foto: RHMZ Printscreen

U većini urbanih sredina očekuju se tropske noći. Toplotni talas pratiće i izražen deficit padavina i sa velikom verovatnoćom će se nastaviti i tokom naredne nedelјe (15 - 22. jul).

Upaljen narandžasti meteo alarm

foto: Printscreen/RHMZ

U celoj Srbiji danas je na snazi narandžasti meteo alarm zbog ekstremno visokih temperatura, a u jugozapadnoj Srbiji upaljeno je i žuto upozorenje zbog grmljavine. Inače, narandžasti meteo alarm znači da je vreme opasno: Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe.

foto: Printscreen/RHMZ

Prema prognozi RHMZ još toplije biće sutra, te će zbog visokih temperatura biti na snazi crveni meteo alarm u većem delu Srbije, izuzev zapadnu i jugozapadnu kao i na terutiruhu KiM.

Bonus video:

04:48 METEOROLOG NEDELJKO TODOROVIĆ OTKRIO KAKVO NAS LETO ČEKA! Njegova prognoza iznenadiće mnoge, ovo je rekao za SUPERĆELIJSKE OLUJE