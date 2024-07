ČEKA SE VIŠE OD SAT VREMENA NA OVOM GRANIČNOM PRELAZU: Pažljivo vozite, na 3 saobraćajnice u zemlji danas počinju radovi

Putnička vozila se na graničnom prelazu Preševo zadržavaju sat i po prilikom izlaza iz zemlje, saopštio je jutros Auto moto savez Srbije (AMSS).

I danas se očekuje više vozila na autoputevima i glavnim putnim pravcima u Srbiji. Zbog visoke temperature treba izbegavati vožnju u najtoplijem delu dana.

Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Kamioni na prelazu Batrovci čekaju oko pet sati.

Od danas radovi na različitim tačkama u Srbiji

Ovo je spisak sa detaljima zatvaranja saobraćaja i alternativnih putnih pravaca.

Ivаnjicа - Sjenica, u mestu Кladnica: obustava saobraćaja zbog asfaltiranja, od 9. do 12. jula 2024. godine, dvokratno: od 9 do 12 časova i od 13 do 16 časova. Alternativni putni pravci su: državni put II A reda broj 194, I B reda broj 23, I B reda broj 29 (iz pravca Nove Varoši) kao i državni put I B reda broj 30, I B reda broj 22, I B reda broj 29 (iz pravca Novog Pazara).

Petlja Zmaj, ulivna traka ka Šidu: zbog radova na sanaciji kolovoza na krajnjoj desnoj saobraćajnoj traci, 9. jula 2024. godine, od 11:30 do 14 časova saobraćaj će se odvijati voznom i preticajnom saobraćajnom trakom.

Petlja Autokomanda, ulivna traka ka Šidu: zbog radova na sanaciji kolovoza na krajnjoj desnoj saobraćajnoj traci, 9. jula 2024. godine, od 8:30 do 11 časova saobraćaj će se odvijati voznom i preticajnom saobraćajnom trakom.

Radovi od sutra:

Petlja Aerodrom - Aerodrom "Nikola Tesla", u oba smera: radovi na redovnom održavanju, u razdelnom pojasu, od 10. do 12. jula 2024. godine, tokom svetlog dela dana. U zoni radova, u dužini do 1200 metara, za saobraćaj će biti zauzeta preticajna saobraćajna traka, dok će se saobraćaj odvijati voznom saobraćajnom trakom.

Radovi u toku:

Auto-put E-75, petlja Mali Požarevac - petlja Inđija, ka Subotici: do 13. jula 2024. godine, tokom svetlog dela dana - radovi na redovnom pregledu portala za saobraćajnu signalizaciju; za saobraćaj će biti zatvorena vozna ili preticajna saobraćajna traka.

Sušica – Kremna: radovi u sklopu rehabilitacije do 31. decembra 2024. godine, uz naizmenično propuštanje vozila, regulisano semaforima.

Nadvožnjak na petlji Ćuprija iznad auto-puta E-75: do 2. avgusta 2024. godine do 16 časova - radovi na rehabilitaciji, uz naizmenično propuštanje vozila regulisano semaforima.

