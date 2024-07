"PREVIŠE HLORA U BAZENU MOŽE DOVESTI DO SUZENJA, KAŠLJA I OTEŽANOG DISANJA" Ekspert: Kvalitet vode kontroliše se jednom nedeljno

Građani svakodnevno traže osveženje od izrazito visokih temperatura na javnim bazenima i kupalištima. Zbog toga Gradski zavod za javno zdravlje redovno vrši kontrolu vode za kupanje na javnim kupalištima.

Novinarka Kurir televizije Nevena Milošević istraživala je koliko se često kontroliše kvalitet vode u kupalištima u razgovoru sa svojom sagovornicom.

- Kvalitet vode je na zadovoljavajućem nivou, što znači da ispunjava odredbe pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda i redovno se kontroliše na nedeljnom nivou na svim mogućim bazenima, javnim bazenima na teritoriji grada Beograda - rekla je Nevena Paunović, specijalista higijene Gradskog zavoda za javno zdravlje.

foto: Kurir televizija

Pojasnila je na koji način se vrši kontrola i koliko često se zapravo obavlja.

- Kontrola se vrši jednom nedeljno i vrši se fizičko-hemijska i mikrobiološka analiza vode. Kada je u pitanju koncentracija hlora, mi merimo i terensku koncentraciju hlora, odnosno slobodnog rezidualnog hlora. Ukoliko su koncentracije slobodnog rezidualnog hlora više, može doći do iritacije kože i sluznica u vidu suzenja očiju, kašlja, otežanog disanja, ali naravno to sve zavisi i od starosti, telesne težine i osetljivosti same osobe, odnosno organizma.

Precizirala je i da li službe odmah reaguju ukoliko se primeti da voda nije na zadovoljavajućem nivou.

- Ukoliko dođe do bilo kakvog odstupanja, bilo da se radi o fizičko-hemijskom ili mikrobiološkom odstupanju, nas iz laboratorija obaveštavaju, mi obaveštavamo službu, odnosno upravu bazena i tehničku službu, kako bi korigovali postupak prerade vode i te parametre vratili praktično u normalu.

