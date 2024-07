OBORILA ME NJUŠKOM I POČELA DA UJEDA, TO JE GRDOSIJA OD 200 KILA! Snežana koju je napala svinja za "Kurir" govori o JEZIVOM NAPADU

Snežana Radojković (67) iz Aleksinačkog Bujmira koju je svinja 31. juna ujela preko deset puta i nanela joj teške povrede, otpuštena je juče, u ponedeljak, popodne kući iz Opšte bolnice u Aleksincu.

Na žalost neće moći da vidi na jedno oko, a kako sama svedoči za Kurir, "dobro je izvukla živu glavu".

Ona kaže da je preživela pravi horor. Za sada kući samo leži, a može da ustane i hoda par metara pa i da se pomalo služi rukama.

- Strašno je to bilo, ne znam odakle mi snaga da ja ovako stara, preživim takav napad, a da nisam mogla ni da slutim da će tako nešto da mi se dogodi. Posle 10 dana ležanja na Intenzivnoj nezi u Aleksincu, mnogi mi čestitaju na hrabrosti i snazi da to preživim. Na jedno oko neću da vidim jer me je tako jako ujela da ne može da se "vrati" vid. Još u Nišu, kada su me odvezli i pregledali, pitala sam da li je moguće sa nekim sočivima da se to ispravi, da bar malo vidim, ali rekli su mi da je oštećeno očno dno - priča Snežana.

foto: Kurir.rs/M.S.

Ona kaže da je taj ropac i borba sa svinjom trajala oko dva minuta što je mnogo kada se borite sa životinjom od oko 200 kilograma.

- Htela sam da joj vratim jedno prase koje sam zalečila jer je htela da ga ugnjavi. I znam ja da svinja ume da napadne kada su u pitanju prasići, kad je u pitanju borba za potomstvo, ali nešto me je teralo da uđem da ga vratim. Mada ja sam bila tu i kada se prasila svinja, i hranim ih i čuvam, ali da će ovo da se dogodi, to nisam mogla ni da sanjam. Držala sam prase i nisam ni ušla u obor, nego sam samo otvorila kapijicu od njihovog prostora. I ona me odmah napala - objašnjava Snežana i po njenim rečima tada je počela agonija.

Svinja je, što je neuobičajno pojurila izvan svinjca, ostavljajući prasiće nezaštićene.

- Počela sam da bežim kada sam videla da se ustremila na mene. Ali starija sam, tako da me je njuškom udarila u noge i oborila na zemlju. To je grdosija od 200 kilograma. Pokušavala sam da je odgurnem nekako, ali ona nije ustuknula ni za kratko. Srećom, tu je bila nekakva letva, daska neka u dvorištu i ja počnem da je udaram i da se odmičem od tog mesta, tako da sam se tako spas'la. Od tog mesta do česme ima nekih dvadesetak metara, tek sam tada videla koliko sam povređena i koliko tu krvi curi iz rana - objašnjava ova hrabra žena.

Ona dodaje da je na telu sve živo boli, ali da su joj tu sinovi, snaja, suprug Bratislav pa će nekako te rane da zacele, ali trauma koju je doživela, očigledno da će na neko duže vreme odložiti njen odlazak u obor da neguje prasiće.

Krmača koja je nanela ove užasne povrede još uvek je u životu dok prasići ne očvrsnu.

